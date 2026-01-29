Hoteleros anuncian reformas clave para elevar competitividad

La Asociación Panameña de Hoteles (APATEL) anunció una agenda integral de reformas orientadas a elevar la competitividad, sostenibilidad y generación de empleo formal en la industria turística, durante la toma de posesión de su nueva Junta Directiva, presidida por Víctor Concepción Perén.

En su primer discurso como presidente del gremio, Concepción Perén subrayó el carácter estratégico del turismo y la hotelería para la economía nacional y adelantó que su gestión estará enfocada en la transparencia, la modernización institucional y una mayor articulación con el sector público, con el objetivo de posicionar a Panamá como un destino turístico de alcance global.

Uno de los ejes centrales de la nueva administración será el fortalecimiento del liderazgo gremial de APATEL como interlocutor técnico ante el Estado, con una participación más activa en los espacios de formulación de políticas públicas y una representación más equilibrada de los distintos segmentos de la industria hotelera.

La directiva anunció además una reforma interna orientada a mejorar la gobernanza del gremio, que contempla la actualización del código de ética, la revisión de los estatutos y la implementación de procesos de toma de decisiones más documentados y participativos, con el fin de fortalecer la institucionalidad y la credibilidad del sector.

En materia de alianzas estratégicas, APATEL informó avances en un acuerdo de cooperación con la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), enfocado en la construcción de una agenda nacional de competitividad hotelera. Asimismo, reiteró su disposición a trabajar de manera coordinada con el Gobierno Nacional, la Autoridad de Turismo de Panamá y PROMTUR para reforzar la promoción internacional, la conectividad aérea y el turismo de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones (MICE).

La agenda presentada incluye también un proceso de modernización digital del gremio, con la implementación de plataformas para la gestión de membresías, inteligencia de mercado sectorial y programas de capacitación para los hoteles afiliados, en línea con las nuevas exigencias de competitividad del turismo global.

En el ámbito de sostenibilidad, APATEL anunció su adhesión al Código Ético Mundial para el Turismo de ONU Turismo y estableció como meta que al menos el 50 % de los hoteles afiliados cuenten con certificaciones de sostenibilidad para 2026, alineadas con estándares internacionales.

Uno de los anuncios de mayor impacto fue el impulso a la creación de un régimen laboral especial para la industria turística, orientado a promover la formalización del empleo, reconocer la estacionalidad del sector y ampliar la base de cotizantes a la seguridad social, en un contexto de recuperación y transformación del mercado laboral turístico.

Durante el acto, APATEL también informó sobre la reincorporación de importantes grupos hoteleros al gremio, entre ellos Empresas Bern y el Hotel Hyatt Regency, un hecho que la nueva directiva interpretó como una señal de confianza del sector empresarial en el nuevo liderazgo y en la agenda de reformas anunciada.

Con esta hoja de ruta, APATEL busca consolidar al turismo como uno de los principales motores de crecimiento económico y empleo formal en Panamá, en un escenario de creciente competencia regional por la atracción de inversiones y visitantes internacionales.