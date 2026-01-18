Hoteles y planes vacacionales acumularon más de $391 mil en quejas en 2025

De acuerdo con el desglose oficial, la falta de información encabezó la lista de quejas, con 32 casos y un impacto económico de $253,054.60, seguida por las cláusulas abusivas, que generaron 17 reclamos por $40,558.77.También se reportaron quejas por devolución de dinero, con nueve casos que sumaron $11,526.40; incumplimiento de servicios, con siete reclamos por $7,411.64; y resolución anticipada de contratos, con seis casos por $22,581.20. Otros motivos incluyeron incumplimiento de contrato, con cinco quejas por $44,203.42; restricciones de acceso, con dos reclamos por $12,000; veracidad de la publicidad, con dos casos por $317.50; y cobro indebido, con un solo expediente por $202.36.Para la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel), este patrón confirma una problemática recurrente relacionada con la comunicación. El gremio considera que una parte importante de las quejas está asociada a fallas en el manejo de expectativas, particularmente en los productos de hoteles todo incluido, que concentran más del 50 % de los reclamos señalados en el informe de la Acodeco. Al analizar los casos, la Apatel destaca que cerca del 40 % corresponde a la categoría de falta de información, lo que evidencia la necesidad de mensajes más claros, detallados y transparentes, especialmente sobre los servicios incluidos y excluidos en las tarifas promocionales.