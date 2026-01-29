Blandón le pide al alcalde Mizrachi aclarar la situación del Parque Summit y su clínica veterinaria

Las inquietudes sobre las condiciones del Parque Municipal Summit y de su clínica veterinaria continúan generando atención. Este jueves 28 de enero, fue presentada ante la Alcaldía de Panamá una solicitud al alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, en la que se pide un desglose detallado sobre la situación actual del parque y su clínica veterinaria. La solicitud fue presentada por parte del exalcalde José Isabel Blandón.

Según la solicitud, la petición se realiza en función de los derechos cuidadanos de acceso a la información y a los principios de transparencia de la gestión pública que están consagrados en la Constitución y en la legislación nacional.

La solicitud plantea más de 40 interrogantes relacionadas con el presupuesto, personal, manejo de animales silvestres, protocolos veterinarios, donaciones de medicamnetos, auditorías de equipos, liberación, y traslado de fauna, así como decisiones administrativas adoptadas en los ultimos años y el destino de animales que ya no forma parte de la colección del parque y los fallecimientos registrados desde julio del 2024 hasta la fecha.

Además, el documento pide aclaraciones sobre la salida de la Alcaldía de Panamá de organismos internacionales de conservación, como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sobre la permanencia del Parque Summit en redes internacionales, como la Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios.

Otro punto abordado es el reconocimiento del Parque Municipal Summit como Jardín Botánico, otorgado por el Ministerio de Ambiente en 2025, y las acciones previstas para el mantenimiento de la flora, el vivero y los senderos contemplados en el plan maestro del parque.

La solicitud presentada por Blandón, quién señala que estas preguntas se formulan en el marco de la participación ciudadana y del seguimiento al plan maestro del parque, elaborado en administraciones anteriores.

Qué sucede con Summit?

Hace varia semanas el nombre del Parque Municipal Summit pasó al centro del debate público, tras la difusión en redes sociales de testimonios de exveterinarias que cuestionaron las condiciones laborales, la gestión administrativa y los criterios utilizados para garantizar el bienestar animal.

En sus publicaciones, señalaron limitaciones operativas, escasez de insumos, falta de mantenimiento y decisiones administrativas que, según afirmaron, desplazaron el criterio técnico del personal especializado. A esto se le suma la difusión de imágenes y videos s mostraría el presunto mal estado de las instalaciones y de los equipos dentro de la clínica.

La Estrella de Panamá realizó un recorrido por el parque y su clínica veterinaria en medio de la controversia y durante esta visita, conoció que los videos y fotografías que circulan en redes sociales serían “extemporáneos”, imprecisas en fechas, cantidades y contexto, y corresponderían a situaciones previas a la actual administración.

Blandón se refirió al tema en el programa La Mañana de Radio Panamá, cuestionando el deterioro de una clínica que, según indicó, había recibido una inversión superior a los 300 mil dólares entre construcción y equipamiento.