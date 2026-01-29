Allanan vivienda de excandidata de Ecuador por presunto financiamiento electoral desde Venezuela

El operativo incluyó <b>cuatro allanamientos</b>: tres en la provincia de <b>Pichincha</b> y uno en la provincia del <b>Guayas</b>, con el objetivo de <b>recabar indicios relacionados con la investigación</b>.En una publicación oficial, la Fiscalía difundió una imagen del procedimiento en la que aparece González, con el rostro pixelado, mientras lee lo que aparenta ser la <b>orden judicial de allanamiento</b>. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas en el marco de este caso.La investigación continúa en etapa preliminar, mientras el caso genera reacciones en el ámbito político nacional.