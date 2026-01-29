Allanan vivienda de excandidata de Ecuador por presunto financiamiento electoral desde Venezuela

La Policía Nacional y la Fiscalía General de Ecuador allanaron la vivienda de Luisa González, excandidata presidencial y expresidenta del movimiento político Revolución Ciudadana, como parte de una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos, conocida como el caso Caja Chica.

De acuerdo con información publicada por la Fiscalía, el proceso investiga el supuesto ingreso de dinero ilícito en efectivo proveniente de Venezuela, el cual habría sido utilizado para financiar la campaña presidencial de 2023. En esos comicios, González fue candidata a la Presidencia y Andrés Arauz a la Vicepresidencia por la Revolución Ciudadana, y fueron derrotados en segunda vuelta por Daniel Noboa.