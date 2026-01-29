  1. Inicio
Allanan vivienda de excandidata de Ecuador por presunto financiamiento electoral desde Venezuela

Luisa González bajo investigación por presunto ingreso de dinero ilícito para la campaña de 2023
Por
Emiliana Tuñón
  • 29/01/2026 10:38
La Fiscalía investiga un presunto ingreso de dinero ilícito desde Venezuela que habría financiado la campaña presidencial de 2023 de la Revolución Ciudadana.

La Policía Nacional y la Fiscalía General de Ecuador allanaron la vivienda de Luisa González, excandidata presidencial y expresidenta del movimiento político Revolución Ciudadana, como parte de una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos, conocida como el caso Caja Chica.

De acuerdo con información publicada por la Fiscalía, el proceso investiga el supuesto ingreso de dinero ilícito en efectivo proveniente de Venezuela, el cual habría sido utilizado para financiar la campaña presidencial de 2023. En esos comicios, González fue candidata a la Presidencia y Andrés Arauz a la Vicepresidencia por la Revolución Ciudadana, y fueron derrotados en segunda vuelta por Daniel Noboa.

El operativo incluyó cuatro allanamientos: tres en la provincia de Pichincha y uno en la provincia del Guayas, con el objetivo de recabar indicios relacionados con la investigación.

En una publicación oficial, la Fiscalía difundió una imagen del procedimiento en la que aparece González, con el rostro pixelado, mientras lee lo que aparenta ser la orden judicial de allanamiento. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas en el marco de este caso.

La investigación continúa en etapa preliminar, mientras el caso genera reacciones en el ámbito político nacional.

