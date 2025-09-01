‘Urge una cinemateca en Panamá, sin ella nuestra memoria audiovisual se pierde’

Génesis Bonilla Alemán (1991) entra al estudio donde haremos la entrevista; se queda pasmada cuando ve las cámaras, pero rápidamente le aclaramos que la entrevista no será grabada. Suelta el aire y ríe, dice: 'Gracias a Dios, porque sufro de miedo escénico'. Eso frente a las cámaras, porque detrás de ellas es una maestra. Es productora de cine, ganadora del Fondo Cine por el proyecto documental Nosotras las niñas; es coordinadora de producción del Bannabá Fest. Ha trabajado en múltiples películas, entre ellas, Querido Trópico como gestora de producción. Cuenta que este filme la conectó con su mamá que vive en Colombia, ya se estrenó allá y su madre fue al cine a ver el nombre de su hija en los créditos, orgullosa. Ambas son venezolanas, Génesis vive en Panamá y su madre en Colombia.Génesis conversa con este medio sobre su niñez que quedó en su país natal, de migración, del rol de las mujeres liderando en el cine, de derechos humanos y de su sueño de llevar el Bannabá Fest por todo Panamá.