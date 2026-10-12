Mayín Correa obtuvo una calificación de 7.6 como alcaldesa de Panamá en evaluación iberoamericana

La exalcaldesa de Panamá, Mayín Correa, obtuvo una calificación de 7.6 en una evaluación de gestiones municipales correspondiente al período 1997-1998.
El documento señala que la evaluación fue incluida en un informe anual de opinión iberoamericano preparado por el Consorcio Iberoamericano de Empresas de Investigación de Mercados y Asesoramiento (CIMA).
En el cuadro comparativo, Panamá aparece con una calificación de 7.6 para la gestión de su alcaldesa, por encima de otras ciudades incluidas en la medición, como Lima, con 6.7; Quito, con 6.9; Buenos Aires, con 6.1; Madrid, con 6.0; y Bogotá, con 5.7. Obras y programas de la administración de Correa.
El documento también enumera una serie de obras y programas vinculados con la administración municipal de Correa.
Entre ellos figuran la restauración del Casco Viejo, la Peatonal de la Central, las luminarias de la avenida Balboa, la restauración de la iglesia San Felipe Neri y la recuperación de parques.
La lista incluye, además, 14 centros parvularios, el Dormitorio Puertas Abiertas, los campamentos de verano, la Biblioteca de Autores Nacionales, el programa Armas por Comida y la Residencia Los Años Dorados.
Otros proyectos mencionados son Mi Pueblito Afroantillano, Interiorano e Indígena; el Mercado del Marisco; las mejoras al Mercado Agrícola Central; el Centro Municipal de Artesanías Panameñas y el Desfile de Navidad.
Comparación con otras ciudades
La evaluación presenta puntuaciones para alcaldes y presidentes de distintos países iberoamericanos.
En el caso de Panamá, la calificación de la gestión municipal fue de 7.6, mientras que la correspondiente a presidentes fue de 5.6.Guatemala y San Juan registraron 7.2 en la columna de alcaldes, seguidas de Quito, con 6.9, y Lima, con 6.7.
El material concluye con una felicitación a Correa por su gestión y señala que el reconocimiento fue difundido por sus simpatizantes.
Sin embargo, el documento aportado no incluye la metodología completa del estudio ni información adicional que permita verificar de forma independiente el alcance del reconocimiento.
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