Mayín Correa obtuvo una calificación de 7.6 como alcaldesa de Panamá en evaluación iberoamericana

La exalcaldesa de Panamá, Mayín Correa, obtuvo una calificación de 7.6 en una evaluación de gestiones municipales correspondiente al período 1997-1998.

El documento señala que la evaluación fue incluida en un informe anual de opinión iberoamericano preparado por el Consorcio Iberoamericano de Empresas de Investigación de Mercados y Asesoramiento (CIMA).

En el cuadro comparativo, Panamá aparece con una calificación de 7.6 para la gestión de su alcaldesa, por encima de otras ciudades incluidas en la medición, como Lima, con 6.7; Quito, con 6.9; Buenos Aires, con 6.1; Madrid, con 6.0; y Bogotá, con 5.7. Obras y programas de la administración de Correa.

El documento también enumera una serie de obras y programas vinculados con la administración municipal de Correa.

Entre ellos figuran la restauración del Casco Viejo, la Peatonal de la Central, las luminarias de la avenida Balboa, la restauración de la iglesia San Felipe Neri y la recuperación de parques.