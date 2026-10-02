Mercantil estará presente en Panamá Motor Show 2026

Mercantil anuncia su participación en el Panamá Motor Show 2026, el principal evento automotriz del país, que se llevará a cabo en el Panama Convention Center de Amador. Durante la feria, que abrirá al público en dos bloques —del 2 al 4 y del 7 al 11 de octubre—, la institución presentará una propuesta integral orientada a facilitar la adquisición de vehículos con beneficios exclusivos.

La oferta comercial destaca por incluir bonos de hasta US$2,000, financiamiento de hasta 110 meses, tasa de interés garantizada por dos años y el inicio del pago de cuotas en 2027. Adicionalmente, quienes opten por adquirir tarjetas de crédito Mercantil disfrutarán de tres meses de cashback en gasolina.

En este mismo espacio, el equipo de seguros de Mercantil ofrecerá soluciones de protección y flexibilidad, permitiendo a los visitantes acceder a financiamiento, aprobación crediticia ágil y cobertura automotriz en un solo lugar.

La Gerencia de Comunicaciones Corporativas de Mercantil destacó: “Participar en Panamá Motor Show representa una oportunidad para acercarnos a los clientes y ofrecerles soluciones que respondan a sus necesidades de movilidad. Queremos que encuentren beneficios reales, procesos ágiles y nuestro respaldo en cada etapa de su decisión de compra”.

Con este importante despliegue comercial, Mercantil reafirma su compromiso de innovar y generar propuestas de valor dentro de uno de los sectores más dinámicos del mercado panameño, contribuyendo a hacer realidad los proyectos de sus clientes.