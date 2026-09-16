Naturgy avanza 88% en construcción del nuevo circuito eléctrico Las Uvas-El Valle

Naturgy informó que el nuevo circuito eléctrico Las Uvas-El Valle, en la provincia de Coclé, registra un avance del 88% de ejecución. El proyecto busca atender el crecimiento de la zona y las necesidades de la comunidad, con un suministro eléctrico dirigido a restaurantes, hoteles, emprendimientos locales y pequeños negocios.
La obra contempla un total de 26 kilómetros de extensión y, hasta el momento, se han instalado 17 kilómetros de tendido eléctrico y 481 postes. También incluye la adecuación del circuito existente y la instalación de 477 kilómetros de cable forrado, según la información divulgada por la empresa.
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