Naturgy avanza 88% en construcción del nuevo circuito eléctrico Las Uvas-El Valle

Naturgy informó que el nuevo circuito eléctrico Las Uvas-El Valle, en la provincia de Coclé, registra un avance del 88% de ejecución. El proyecto busca atender el crecimiento de la zona y las necesidades de la comunidad, con un suministro eléctrico dirigido a restaurantes, hoteles, emprendimientos locales y pequeños negocios.

La obra contempla un total de 26 kilómetros de extensión y, hasta el momento, se han instalado 17 kilómetros de tendido eléctrico y 481 postes. También incluye la adecuación del circuito existente y la instalación de 477 kilómetros de cable forrado, según la información divulgada por la empresa.