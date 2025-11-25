Rusia fue uno de los primeros países del mundo que en enero pasado se pronunciaron firmemente a favor del régimen jurídico actual del Canal de Panamá. Formamos parte del 'club' de 41 Estados que se adhirieron al Protocolo adicional al Tratado de neutralidad permanente de esta vía acuática. Según estipula dicho documento, el Canal debe permanecer 'seguro y abierto para el tránsito pacífico de las naves de todas las naciones', y ningún país, salvo Panamá, puede mantener 'fuerzas militares, sitios de defensa e instalaciones militares' dentro de su territorio nacional. Otro aspecto fundamental es el carácter irrevocable de la soberanía de Panamá sobre el Canal, el cual representa un patrimonio inalienable de esta nación istmeña y el mayor fruto de su lucha generacional contra el colonialismo. La obligación de los EE.UU. de defender el paso interoceánico contra cualquier amenaza a su neutralidad no puede interpretarse, bajo ninguna circunstancia, como un límite a la independencia política de Panamá o una 'invitación' para entrometerse en sus asuntos internos. Observamos con máxima preocupación los intentos de socavar muchos de los principios arriba mencionados en los últimos meses. Por lo tanto, Rusia redobla su respaldo firme e invariable a la soberanía de Panamá, una nación amiga cuya estabilidad, prosperidad y plena independencia contribuyen al funcionamiento eficaz e ininterrumpido de una de las rutas acuáticas más importantes del planeta. En cuanto a las declaraciones de Washington en relación con la supuesta 'influencia maligna' de China en Latinoamérica, consideramos que se trata de una maniobra retórica burda e infundada, concebida en virtud de la Doctrina Monroe para expulsar de la región a un competidor importante de los EE.UU. Mientras los BRICS y otras naciones importantes invierten masivamente en la infraestructura de América Latina, impulsando el progreso sostenido de sus naciones, lo único en que invierte Washington, en muchas ocasiones, son sus portaaviones y destructores, así como las cercas antimigratorias.