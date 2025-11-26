Panamá cierra temporada con tres atletas en el Top 5 de Norteamérica en jiu-jitsu

La delegación panameña cerró con buenos resultados su participación en el <b>Abu Dhabi World Professional Jiu-Jitsu Championship</b>, uno de los torneos más grandes y exigentes del mundo, con más de 10 mil atletas en competencia. Aunque este año no se lograron medallas, los tres representantes del país obtuvieron actuaciones importantes y terminaron la temporada entre los mejores del ranking de Norteamérica.En la categoría <b>Cinturón Negro Master 1; 69 kg</b>, <b>Ángel Morhaim</b> consiguió una victoria clave en el repechaje contra el mexicano Orlando Yeh, demostrando solidez técnica y experiencia.Con este resultado, Morhaim cierra el año con <b>4,200 puntos</b>, terminando como <b>el atleta #1 de Panamá</b> y el <b>#4 de Norteamérica</b> en su división.También destacó <b>Jorge Isaac Calviño Mudarra</b>, quien compite en <b>Cinturón Negro Profesional (adultos)</b>. Calviño llegó hasta semifinales tras vencer al colombiano Carlos Samboni, uno de los nombres fuertes del circuito. Con <b>5,400 puntos</b>, se mantiene como <b>#1 de Panamá</b> y también cierra como <b>#4 del continente</b>.El tercer panameño en acción, <b>Carlos Milord</b>, tuvo dos combates muy parejos ante rivales de alto nivel: el georgiano Razmadzde y el brasileño Matheus Onda. Milord termina la temporada con <b>3,300 puntos</b>, colocándose como <b>#2 de Panamá</b> y <b>#5 de Norteamérica</b>, un cierre que confirma su crecimiento competitivo.Con estos resultados, Panamá vuelve a demostrar que sigue avanzando dentro del jiu-jitsu internacional. Los deportistas ahora regresan a sus academias para iniciar el proceso de preparación rumbo a la temporada <b>2026</b>, con el objetivo de consolidar aún más el nombre de Panamá dentro de esta disciplina y abrir espacio para que más atletas nacionales compitan en escenarios de alto nivel.