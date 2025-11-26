Panamá cierra temporada con tres atletas en el Top 5 de Norteamérica en jiu-jitsu

La delegación panameña cerró con buenos resultados su participación en el Abu Dhabi World Professional Jiu-Jitsu Championship, uno de los torneos más grandes y exigentes del mundo, con más de 10 mil atletas en competencia.

Aunque este año no se lograron medallas, los tres representantes del país obtuvieron actuaciones importantes y terminaron la temporada entre los mejores del ranking de Norteamérica.

En la categoría Cinturón Negro Master 1; 69 kg, Ángel Morhaim consiguió una victoria clave en el repechaje contra el mexicano Orlando Yeh, demostrando solidez técnica y experiencia.

Con este resultado, Morhaim cierra el año con 4,200 puntos, terminando como el atleta #1 de Panamá y el #4 de Norteamérica en su división.

También destacó Jorge Isaac Calviño Mudarra, quien compite en Cinturón Negro Profesional (adultos).

Calviño llegó hasta semifinales tras vencer al colombiano Carlos Samboni, uno de los nombres fuertes del circuito. Con 5,400 puntos, se mantiene como #1 de Panamá y también cierra como #4 del continente.

El tercer panameño en acción, Carlos Milord, tuvo dos combates muy parejos ante rivales de alto nivel: el georgiano Razmadzde y el brasileño Matheus Onda. Milord termina la temporada con 3,300 puntos, colocándose como #2 de Panamá y #5 de Norteamérica, un cierre que confirma su crecimiento competitivo.

Con estos resultados, Panamá vuelve a demostrar que sigue avanzando dentro del jiu-jitsu internacional.

Los deportistas ahora regresan a sus academias para iniciar el proceso de preparación rumbo a la temporada 2026, con el objetivo de consolidar aún más el nombre de Panamá dentro de esta disciplina y abrir espacio para que más atletas nacionales compitan en escenarios de alto nivel.