¿Por qué compramos? La neurociencia y la IA buscan descifrar al consumidor

En un entorno donde las empresas acumulan cada vez más información sobre sus clientes, una pregunta sigue siendo fundamental: ¿por qué las personas toman las decisiones que toman? Para Sergio Bravo, neuropsicólogo y director de arte especializado en análisis del comportamiento del consumidor, la respuesta no está únicamente en los datos tradicionales, sino también en aquello que ocurre antes de que esos datos aparezcan: las emociones. Bravo, director de Marketing y Desarrollo en TicoSoft, compartió estas claves durante su exposición en el Marketing Tech Summit 2026 de Connecta B2B, junto al CEO y fundador de TicoSoft, el pasado 22 de septiembre. Es creador del modelo de Análisis de Emociones Multinivel y cofundador de Feel&Metrics, un software de medición multiemocional predictiva que integra inteligencia artificial para analizar el comportamiento de las audiencias y anticipar, según plantea su metodología, posibles respuestas de los consumidores. Su propuesta parte de una premisa: comprender al consumidor exige ir más allá de lo que dice explícitamente.

El consumidor es más que un dato

Durante su trayectoria como neuropsicólogo clínico e investigador del comportamiento humano, Bravo trasladó al ámbito empresarial una pregunta que ya se había planteado en su experiencia profesional: ¿por qué las personas hacen lo que hacen? Según explica, las emociones desempeñan un papel central en la toma de decisiones. Sin embargo, muchas estrategias de comunicación y marketing se construyen a partir de comportamientos observables sin necesariamente explicar las razones que existen detrás de ellos. Una misma conducta puede responder a motivaciones diferentes. Dos personas pueden afirmar que no compran determinado producto porque es caro, pero detrás de esa respuesta pueden existir razones distintas: miedo a arrepentirse, una mala experiencia con un vendedor o la necesidad de comparar mejor sus beneficios. Para una marca, identificar esas diferencias puede cambiar la manera de plantear una estrategia.

Tres consumidores, tres lógicas

Uno de los conceptos centrales de la propuesta de Bravo es que no todas las personas procesan una decisión de la misma manera. Durante su presentación, plantea el ejemplo de tres consumidores que no compran un producto por su precio. Aunque aparentemente tienen el mismo comportamiento, las razones pueden ser diferentes: uno puede sentir miedo de realizar la compra; otro puede necesitar una mayor vinculación emocional; y un tercero puede requerir más información para calcular y comparar. “Somos tres personas que no compramos por precio”, explica. Lo que cambia es la lógica emocional que existe detrás de esa decisión. Desde esta perspectiva, segmentar únicamente mediante variables tradicionales no necesariamente permite comprender todas las razones que intervienen en una decisión de compra.

Cuando el producto deja de ser el protagonista