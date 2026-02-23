Reafirmamos nuestro compromiso con la calidad al certificarnos en ISO 21001:2018 y renovar la ISO 9001:2015

Nuestra Casa de Estudios afianza su liderazgo en el aseguramiento de la calidad al obtener la certificación internacional del Sistema de Gestión para Organizaciones Educativas (ISO 21001:2018) y al renovar exitosamente la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001:2015), reafirmando su compromiso con la excelencia académica y la mejora continua en todos sus procesos institucionales.

La norma ISO 21001:2018, elaborada por la Organización Internacional de Normalización (ISO), define los requisitos para un Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas (SGOE), orientado a asegurar una educación de calidad centrada en el estudiante y en las partes interesadas. Esta certificación articula los principios de la ISO 9001:2015 e incorpora enfoques esenciales como la responsabilidad social, la accesibilidad y la equidad, la conducta ética en la educación, así como la seguridad y la protección de los datos, aspectos fundamentales para una gestión educativa contemporánea y sostenible.

La certificación fue aprobada el 21 de enero de 2026 y tendrá vigencia hasta el 20 de enero de 2029, y fue otorgada por el ente certificador Servimeters tras un riguroso proceso de evaluación y verificación del cumplimiento de los estándares internacionales. Este alcance comprende todas las sedes de UMECIT, fortaleciendo de manera integral su sistema de gestión institucional.

De forma paralela, la renovación de la ISO 9001:2015 ratifica la eficacia y solidez del sistema de gestión de calidad de UMECIT, asegurando procesos administrativos y académicos eficientes, orientados a la satisfacción de su comunidad universitaria y al cumplimiento de sus objetivos estratégicos.

Este doble logro posiciona a UMECIT como una institución pionera en Panamá, al convertirse —según los registros disponibles— en la primera universidad del país en contar simultáneamente con las certificaciones ISO 21001:2018 e ISO 9001:2015, marcando un precedente en la gestión educativa de nivel superior.

La obtención de estas certificaciones es el resultado del esfuerzo, compromiso y trabajo articulado de autoridades, docentes, personal administrativo y colaboradores, quienes día a día impulsan una cultura de calidad, innovación y mejora continua.