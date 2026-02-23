Cuenta regresiva: Meduca arranca el año escolar este 2 de marzo

El Ministerio de Educación (Meduca) informó que, según el calendario escolar oficial, las clases iniciarán el próximo lunes 2 de marzo a nivel nacional en los centros educativos oficiales y particulares de los niveles de primaria, premedia y media.

La entidad detalló que el calendario será de cumplimiento obligatorio e ininterrumpido, con una duración total de 42 semanas académicas en todo el país.

Este lunes 24 de febrero, los docentes comenzaron a incorporarse a los diferentes centros educativos para participar en la semana de organización previa al inicio del año lectivo.

El primer trimestre se desarrollará del 2 de marzo al 29 de mayo, seguido de un receso escolar del 1 al 5 de junio. El segundo trimestre abarcará del 8 de junio al 4 de septiembre, con un receso académico programado del 7 al 11 de septiembre.

El tercer trimestre iniciará el 14 de septiembre y culminará el 11 de diciembre.

De acuerdo con el Ministerio de Educación, el año escolar concluirá con la semana de balance y graduaciones, prevista del 14 al 18 de diciembre de 2026, marcando el cierre oficial del período académico.