Cuenta regresiva: Meduca arranca el año escolar este 2 de marzo

Estudiantes regresan a las aulas el lunes 2 de marzo
Meduca
Por
Emiliana Tuñón
  • 23/02/2026 08:34
Docentes ya se incorporan a los planteles, mientras el Ministerio de Educación alista el inicio de clases el próximo lunes.

El Ministerio de Educación (Meduca) informó que, según el calendario escolar oficial, las clases iniciarán el próximo lunes 2 de marzo a nivel nacional en los centros educativos oficiales y particulares de los niveles de primaria, premedia y media.

La entidad detalló que el calendario será de cumplimiento obligatorio e ininterrumpido, con una duración total de 42 semanas académicas en todo el país.

Este lunes 24 de febrero, los docentes comenzaron a incorporarse a los diferentes centros educativos para participar en la semana de organización previa al inicio del año lectivo.

El primer trimestre se desarrollará del 2 de marzo al 29 de mayo, seguido de un receso escolar del 1 al 5 de junio. El segundo trimestre abarcará del 8 de junio al 4 de septiembre, con un receso académico programado del 7 al 11 de septiembre.

El tercer trimestre iniciará el 14 de septiembre y culminará el 11 de diciembre.

De acuerdo con el Ministerio de Educación, el año escolar concluirá con la semana de balance y graduaciones, prevista del 14 al 18 de diciembre de 2026, marcando el cierre oficial del período académico.

