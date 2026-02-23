Imhpa mantiene a Panamá bajo vigilancia por llegada de frente frío

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que se prevén fuertes lluvias en el país debido a la aproximación de un nuevo frente frío que también provocará vientos intensos y oleajes en el Caribe panameño, una de las regiones más afectadas.

De acuerdo con el pronóstico, durante esta semana el sistema generará vientos de hasta 40 kilómetros por hora, así como un incremento significativo en las precipitaciones en distintos puntos del territorio nacional. Las autoridades recomiendan a bañistas y visitantes evitar ingresar al mar, especialmente en el Caribe, donde se esperan olas de hasta dos metros de altura.

La meteoróloga Pilar López, del Imhpa, explicó en entrevista con TReporta que el frente frío comenzará a aproximarse a Centroamérica a partir del 24 de febrero.

“Se espera la aproximación de un frente frío el 24 de febrero que estará llegando a los sectores de Centroamérica. Con esto se van a estar fortaleciendo los vientos alisios nuevamente, vientos del norte, y se estará generando esa incursión de humedad y lluvias en gran parte del país, especialmente en el Caribe, producto del sistema frontal que puede tener un efecto indirecto desde esa fecha”, detalló.

El Imhpa mantiene vigilancia sobre el desarrollo de este sistema y reiteró el llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de seguridad ante las condiciones marítimas adversas.