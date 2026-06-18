Rocco Productions: más de dos décadas convirtiendo eventos en experiencias que permanecen en la memoria

La industria de los eventos ha experimentado una evolución significativa durante los últimos años.La expansión de las redes sociales, la popularización de los dispositivos móviles y el crecimiento de las plataformas digitales han modificado las expectativas del público y han elevado los estándares de producción.Hoy en día, los asistentes no solo participan en un evento; también lo documentan, lo comparten y lo convierten en contenido digital.Esta realidad ha obligado a las empresas del sector a prestar una atención aún mayor a los detalles visuales y a la calidad de la experiencia ofrecida.'Antes un detalle podía pasar desapercibido. Hoy cualquier persona tiene una cámara en el bolsillo y puede compartir imágenes instantáneamente. Eso nos obliga a ser mucho más cuidadosos y exigentes en todos los aspectos', afirma.La incorporación de nuevas tecnologías audiovisuales, sistemas de iluminación inteligente, pantallas de alta definición y experiencias inmersivas forma parte de la evolución constante de la compañía.Sin embargo, Vergara considera que la tecnología debe utilizarse como una herramienta complementaria y no como un sustituto de la creatividad y la experiencia.