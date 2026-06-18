Rocco Productions: más de dos décadas convirtiendo eventos en experiencias que permanecen en la memoria

En una industria donde los detalles marcan la diferencia y donde cada evento representa una oportunidad única e irrepetible, la experiencia, la planificación estratégica y la capacidad de innovar se han convertido en factores determinantes para alcanzar el éxito. En Panamá, una de las empresas que ha logrado consolidarse como referente dentro de este sector es Rocco Productions, compañía que durante más de 20 años ha estado detrás de la producción y organización de algunos de los eventos corporativos, sociales e institucionales más importantes del país. La empresa nació con una visión clara: ofrecer servicios de producción de eventos caracterizados por la responsabilidad, la puntualidad, la calidad y la atención personalizada. Con el paso de los años, esa filosofía de trabajo ha permitido a la compañía evolucionar y adaptarse a las nuevas demandas del mercado, manteniendo siempre un objetivo central: crear experiencias memorables para clientes e invitados. Una muestra de ello es la organización de la puesta en escena del King’s Birthday Party, la tradicional ceremonia anual realizada por la Embajada Británica en conmemoración del cumpleaños del Rey Carlos de Inglaterra. A dicha fiesta, asisten invitados importantes del panorama político, social y cultural del país. “Nosotros no nos vemos únicamente como una empresa que organiza eventos. Nos consideramos asesores que acompañan a nuestros clientes desde el primer momento para convertir sus ideas en experiencias reales”, explica Elio Vergara, fundador de la compañía y director ejecutivo.

Una propuesta integral para eventos de cualquier escala

Actualmente, Rocco Productions opera junto a su empresa hermana, Toldas y Tarimas S.A., una alianza estratégica que permite ofrecer soluciones integrales para eventos tanto en espacios cerrados como al aire libre. Mientras Rocco Productions se especializa en eventos corporativos, institucionales y sociales desarrollados en hoteles, centros de convenciones y espacios interiores, Toldas y Tarimas S.A. aporta infraestructura especializada para eventos exteriores, incluyendo toldas, tarimas, sistemas de climatización, pisos, estructuras temporales y equipamiento técnico. La combinación de ambas empresas permite desarrollar proyectos de diferentes dimensiones y características, garantizando un control más eficiente de los procesos de planificación, logística y ejecución. “Con el tiempo entendimos que para mantener los estándares de calidad que queríamos ofrecer necesitábamos controlar cada vez más etapas del proceso. De ahí nació la decisión de crear nuestra propia empresa especializada en infraestructura para eventos”, señala Vergara. Gracias a esta integración, la compañía ha participado en la organización de eventos corporativos de gran relevancia, celebraciones diplomáticas, actividades gubernamentales, convenciones empresariales, bodas, aniversarios y festivales, entre otros.

La importancia de la experiencia del cliente

Uno de los aspectos que distingue a Rocco Productions es su enfoque centrado en la experiencia. Según explica su fundador, el éxito de un evento comienza mucho antes del montaje de una tarima o la instalación de una pantalla. Todo inicia con la capacidad de comprender qué desea transmitir el cliente y cómo convertir esa visión en una experiencia tangible para los asistentes. Para ello, la empresa desarrolla un proceso de acompañamiento que abarca desde la conceptualización inicial hasta la ejecución final, incluyendo asesoría creativa, diseño de espacios, producción audiovisual, logística, coordinación de proveedores y supervisión operativa. “La primera conversación con el cliente es fundamental. Ahí entendemos qué quiere comunicar, quiénes serán los invitados, cuál es el objetivo del evento y qué emociones desea generar. A partir de eso construimos toda la propuesta”, comenta. El propósito es lograr que cada invitado experimente una conexión inmediata con el evento desde el momento en que ingresa al recinto y que la experiencia permanezca en su memoria mucho tiempo después de haber concluido.

Una industria donde no existe una segunda oportunidad

A diferencia de otros sectores, la producción de eventos tiene una particularidad: no admite errores. Un evento ocurre una sola vez y, por lo tanto, la preparación previa adquiere una importancia crítica. “Los eventos no se pueden repetir. Si algo sale mal, no existe la posibilidad de hacerlo nuevamente al día siguiente. Por eso la planificación y la supervisión son tan importantes”, explica Vergara. Esta filosofía ha llevado a la empresa a desarrollar estrictos protocolos de control de calidad que permiten supervisar cada detalle antes de la llegada de los asistentes. Desde la ubicación de los elementos decorativos hasta el funcionamiento de los equipos audiovisuales, pasando por aspectos de limpieza, iluminación y seguridad, cada componente es revisado cuidadosamente por equipos especializados. Incluso, la empresa incorpora personal encargado exclusivamente de verificar detalles finales antes del inicio de cada actividad, una práctica que ayuda a identificar posibles fallas que podrían pasar desapercibidas durante los procesos de montaje.

La transformación tecnológica de los eventos

La industria de los eventos ha experimentado una evolución significativa durante los últimos años. La expansión de las redes sociales, la popularización de los dispositivos móviles y el crecimiento de las plataformas digitales han modificado las expectativas del público y han elevado los estándares de producción. Hoy en día, los asistentes no solo participan en un evento; también lo documentan, lo comparten y lo convierten en contenido digital. Esta realidad ha obligado a las empresas del sector a prestar una atención aún mayor a los detalles visuales y a la calidad de la experiencia ofrecida. “Antes un detalle podía pasar desapercibido. Hoy cualquier persona tiene una cámara en el bolsillo y puede compartir imágenes instantáneamente. Eso nos obliga a ser mucho más cuidadosos y exigentes en todos los aspectos”, afirma. La incorporación de nuevas tecnologías audiovisuales, sistemas de iluminación inteligente, pantallas de alta definición y experiencias inmersivas forma parte de la evolución constante de la compañía. Sin embargo, Vergara considera que la tecnología debe utilizarse como una herramienta complementaria y no como un sustituto de la creatividad y la experiencia.

Inteligencia artificial, innovación y nuevos desafíos

Uno de los fenómenos que está comenzando a impactar la industria es la incorporación de herramientas basadas en inteligencia artificial para el diseño y conceptualización de eventos. Aunque reconoce el enorme potencial de estas tecnologías, Vergara advierte que también es necesario gestionar adecuadamente las expectativas. “Hoy es posible crear renders espectaculares y conceptos impresionantes mediante inteligencia artificial, pero luego hay que convertir esas ideas en algo físicamente realizable. Ahí es donde la experiencia sigue siendo indispensable”, explica. La empresa apuesta por combinar innovación tecnológica con conocimiento práctico para desarrollar propuestas que sean visualmente impactantes y, al mismo tiempo, viables desde el punto de vista operativo y presupuestario.

Nuevas tendencias y nuevos públicos

Además de los avances tecnológicos, el comportamiento de los consumidores también ha evolucionado. Las nuevas generaciones buscan experiencias más personalizadas, auténticas y alineadas con sus estilos de vida. Esto ha impulsado el crecimiento de eventos vinculados al bienestar, la actividad física, la alimentación saludable, las experiencias al aire libre y las actividades familiares. Asimismo, ha surgido una tendencia creciente hacia la integración de mascotas dentro de los eventos, reflejando los cambios culturales y sociales que experimenta la sociedad actual. “Las preferencias han cambiado mucho. Hoy vemos más eventos relacionados con estilos de vida saludables, actividades deportivas y experiencias que incluyen a toda la familia, incluso a las mascotas”, comenta. Para mantenerse vigente en este contexto dinámico, la empresa promueve una cultura organizacional basada en la innovación y la participación activa de los integrantes más jóvenes de su equipo.

Compromiso social y visión de futuro