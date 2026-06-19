Confirman detención domiciliaria a Zenia Vásquez

<b>Zenia Vásquez</b>, la exsecretaria general de la <a href="/tag/-/meta/contraloria-general-de-la-republica">Contraloría </a>se mantendrá bajo detención domicialiaria.Este viernes 19 de junio se llevó a cabo una audiencia de apelación para revisar las medidas cautelares impuestas a Vásquez, a quien <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/jueza-imputa-a-zenia-vasquez-por-presunto-enriquecimiento-injustificado-y-le-conceden-arresto-domiciliario-MD23021519" target="_blank">se le habían aplicado las medidas de detención domiciliaria, prohibición de salida del país y entrega del pasaporte el pasado 5 de junio.</a>El <a href="/tag/-/meta/ministerio-publico">Ministerio Público</a> presentó un recurso de apelación y solicitó el cambio a detención provisional.Sin embargo, los magistrados del <b>Tribunal de Apelaciones </b>rechazaron la solicitud, apuntando que no se demostró el riesgo de fuga y que Vásquez, madre de dos hijas, tiene un fuerte arraigo domiciliario.Vásquez ha sido imputado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. La fiscalía alega que no ha podido justificar <b>771,131 dólares de aumento a su patrimonio económico durante su tiempo en Contraloría.</b>