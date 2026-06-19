Confirman detención domiciliaria a Zenia Vásquez

Zenia Vásquez, la exsecretaria general de la Contraloría se mantendrá bajo detención domicialiaria.

Este viernes 19 de junio se llevó a cabo una audiencia de apelación para revisar las medidas cautelares impuestas a Vásquez, a quien se le habían aplicado las medidas de detención domiciliaria, prohibición de salida del país y entrega del pasaporte el pasado 5 de junio.

El Ministerio Público presentó un recurso de apelación y solicitó el cambio a detención provisional.

Sin embargo, los magistrados del Tribunal de Apelaciones rechazaron la solicitud, apuntando que no se demostró el riesgo de fuga y que Vásquez, madre de dos hijas, tiene un fuerte arraigo domiciliario.

Vásquez ha sido imputado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. La fiscalía alega que no ha podido justificar 771,131 dólares de aumento a su patrimonio económico durante su tiempo en Contraloría.