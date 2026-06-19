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Economía

Panamá refuerza controles para evitar el ingreso de plagas y enfermedades

Durante el mes de mayo s realizaron acciones de vigilancia en puertos, aeropuertos y demás puntos de inspección.
Durante el mes de mayo s realizaron acciones de vigilancia en puertos, aeropuertos y demás puntos de inspección. Cedida | MIDA
Por
Mirta Rodríguez P.
  • 19/06/2026 17:58
Con más de 18,000 verificaciones a cargas y pasajeros solo en mayo, la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria mantiene una vigilancia continua en todos los puntos de ingreso al país

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El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), a través de la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria (DECA), efectuó durante el mes de mayo acciones de vigilancia en puertos, aeropuertos y demás puntos de inspección, los cuales contribuyen a proteger la sanidad agropecuaria del país.

Entre esas acciones se registran unas 8,936 inspecciones a cargas de contenedores y 596 inspecciones a contenedores refrigerados, procedimientos fundamentales para verificar que las mercancías cumplan con las disposiciones fitozoosanitarias establecidas y no representen riesgos a la producción local.

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Asimismo, se realizaron 4,704 inspecciones a productos importados de origen vegetal no destinados al consumo y 277 inspecciones a productos de origen animal de la misma categoría. En cuanto a los productos destinados al consumo, los inspectores verificaron 3,674 cargamentos de origen vegetal y 538 de origen animal.

La vigilancia también se extiende al flujo de viajeros que ingresan al país. Durante mayo se efectuaron 20,730 inspecciones a pasajeros, además de 213 inspecciones a efectos personales, reforzando los controles para evitar el ingreso de productos agropecuarios no autorizados que puedan transportar plagas o enfermedades. Por otra parte, se realizaron 75 inspecciones de transbordo, proceso que consiste en el traslado de mercancías de un contenedor a otro durante operaciones logísticas internacionales.

De estas inspecciones, 58 correspondieron a productos de origen vegetal y 17 a productos de origen animal, manteniendo la supervisión sanitaria durante todo el proceso de movilización de la carga. El trabajo de supervisión y control de la DECA se realiza sin interrupción durante todos los días del año.

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