Panamá refuerza controles para evitar el ingreso de plagas y enfermedades

El <a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/el-nino-prolongara-la-sequia-en-panama-hasta-septiembre-de-2026-GK23382631">Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)</a>, a través de la <b>Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria (DECA</b>), efectuó durante el mes de mayo acciones de <b>vigilancia en puertos, aeropuertos y demás puntos de inspección, los cuales contribuyen a proteger la sanidad agropecuaria del país. </b>Entre esas acciones se registran unas <b>8,936 inspecciones a cargas de contenedores y 596 inspecciones a contenedores refrigerados,</b> procedimientos fundamentales para verificar que las mercancías cumplan con las<b> disposiciones fitozoosanitarias</b> establecidas y no representen <a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/agroindustria-competitiva-impulsa-a-45-empresas-panamenas-en-su-quinta-edicion-MF23378567">riesgos a la producción local. </a>/economia/cacao-de-panama-va-por-el-sello-premium-internacional-GH23356918Asimismo,<b> se realizaron 4,704 inspecciones a productos importados de origen vegetal no destinados al consumo y 277 inspecciones a productos de origen animal de la misma categoría</b>. En cuanto a los productos destinados al consumo, los inspectores <b>verificaron 3,674 cargamentos de origen vegetal y 538 de origen animal.</b><a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/cacao-de-panama-va-por-el-sello-premium-internacional-GH23356918">La vigilancia también se extiende al flujo de viajeros que ingresan al país</a>. Durante mayo se efectuaron<b> 20,730 inspecciones a pasajeros, además de 213 inspecciones a efectos personales</b>, r<b>eforzando los controles para evitar el ingreso de productos agropecuarios no autorizados que puedan transportar plagas o enfermedades</b>. Por otra parte, <b>se realizaron 75 inspecciones de transbordo</b><i><b>,</b></i><b> proceso que consiste en el traslado de mercancías de un contenedor a otro durante operaciones logísticas internacionales</b>. De estas inspecciones, <b>58 correspondieron a productos de origen vegetal y 17 a productos de origen animal, manteniendo la supervisión sanitaria durante todo el proceso de movilización de la carga.</b> El trabajo de supervisión y control de la DECA se realiza sin interrupción durante todos los días del año.