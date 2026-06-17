Cacao de Panamá va por el sello ‘premium’ internacional

El potencial del rubro está respaldado por cifras contundentes: según datos oficiales del MIDA (2024), la contribución del cacao ascendió a $50.1 millones en bienes y servicios agropecuarios durante 2023 (frente a $37.7 millones en 2021), registrando una producción de 562 toneladas en 6,073 hectáreas sembradas por 2,170 productores, destinando el 70% a la exportación.Asimismo, un estudio de ProPanama y la FAO (mayo de 2024) catalogó el cacao entre los once rubros con mayor potencial de exportación del país, destacando que Bocas del Toro concentra el 99% de la producción en unas 65,000 hectáreas que benefician a 2,300 familias en 62 comunidades.Aunque Panamá ya integra la lista de 24 exportadores de cacao de aroma fino (con un índice superior al 50% según datos de 2005), hace poco el ministro del MICI, Julio Moltó, presentó la candidatura oficial para ser sede de la World Cocoa Conference 2027. Esto otorgará influencia institucional en un mercado que, según el informe de la ICCO de noviembre de 2025, proyecta un superávit mundial de 49,000 toneladas para el ciclo 2024/25, tras el severo déficit previo de 489,000 toneladas.Finalmente, el intercambio bilateral con Brasil abarcará también el envío de semillas certificadas de café, coco y soja, mejoramiento genético ganadero, bioinsumos para plagas y la evaluación de una planta de fertilizantes en Panamá, blindando una iniciativa que busca lograr ingresos dignos para los productores de cacao.