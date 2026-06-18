Clima en Panamá: Prónostico para este jueves 18 de junio

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para el resto de este jueves 18 de junio se mantendrán condiciones de sensación térmica elevada en gran parte del país, acompañadas de lluvias y chubascos aislados en distintas regiones, además de condiciones marítimas de precaución y advertencia en ambos litorales.

De acuerdo con el pronóstico de la Dirección de Meteorología, en la vertiente del Caribe predominará un cielo entre parcialmente nublado y nublado durante la mañana, con algunas lluvias sobre sectores marítimos y el área oriental de la comarca Guna Yala.

Durante la tarde se esperan lluvias aisladas en zonas de Guna Yala, Costa Arriba y Costa Abajo de Colón, así como en áreas montañosas de Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé. En horas de la noche se prevé un cielo parcialmente nublado.

En la vertiente del Pacífico, la mañana estará caracterizada por cielos parcialmente nublados en la mayor parte de la región. Sin embargo, se registrarán lluvias en áreas marítimas, incluido el Golfo de Panamá, y en el sector oriental de Darién.

Para la tarde, el IMHPA pronostica chubascos aislados en sectores de Panamá Este, Panamá Oeste, la región metropolitana, Darién, Chiriquí y Veraguas. En la noche predominarán los cielos nublados, aunque sin fenómenos meteorológicos significativos.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 29 °C y 31 °C en la región Caribe, mientras que en el Pacífico alcanzarán entre 29 °C y 33 °C. En las zonas montañosas y la Cordillera Central se esperan temperaturas más frescas, entre 18 °C y 25 °C.

En cuanto al viento, en el Caribe se prevén corrientes del sur y suroeste durante la mañana con velocidades menores a 20 kilómetros por hora, cambiando al noroeste en la tarde con velocidades entre 15 y 25 kilómetros por hora. En el Pacífico, los vientos serán variables entre el suroeste y noroeste, con velocidades inferiores a 25 kilómetros por hora.

Asimismo, los índices de radiación ultravioleta (UV-B) alcanzarán niveles de riesgo muy alto, con valores de hasta 10, por lo que las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, utilizar protector solar, ropa adecuada e hidratarse constantemente.