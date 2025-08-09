Samsung trae a Panamá los nuevos Galaxy Z Fold7 y Galaxy Z Flip7

Samsung Electronics anuncia la llegada oficial a Panamá de sus más recientes dispositivos plegables: el Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 y Galaxy Z Flip7 FE.

Esta nueva generación de smartphones redefine lo que un teléfono puede hacer, combinando lo mejor de la innovación con diseño elegante, funciones potenciadas por inteligencia artificial y una experiencia única en su clase.

Para celebrar este lanzamiento, Samsung ofrece una promoción especial por tiempo limitado, válida hasta el 17 de agosto, o hasta agotar existencias. Los usuarios podrán adquirir estos nuevos dispositivos con beneficios exclusivos en tiendas Samsung.

Por la compra de Galaxy Z Fold7, te llevas el doble de memoria más un E-voucher de $150 canjeable en la tienda online de Samsung. Si adquieres el Galaxy Z Flip7 o el Galaxy Z Flip7 FE, te llevas el doble de memoria y un E-voucher de $50. Promoción sujeta a disponibilidad de inventario.

Con pantallas más brillantes y resistentes, mejoras significativas en cámara, funciones de productividad como multitarea optimizada y herramientas de IA generativa, los nuevos Galaxy Foldables ofrecen una experiencia móvil superior tanto para quienes buscan rendimiento como para quienes valoran el diseño y la creatividad.

“Con esta nueva línea, reafirmamos nuestro compromiso de poner la tecnología más avanzada al alcance de nuestros usuarios en Panamá. El Galaxy Z Fold7 y el Galaxy Z Flip7 representan el futuro de la movilidad, y el Galaxy Z Flip7 FE democratiza la innovación plegable con una propuesta más accesible”, comentó José Joaquin Urbina - Director Senior de Experiencias Móviles de Samsung.

Durante las primeras semanas del lanzamiento, los usuarios podrán acceder a experiencias exclusivas en tiendas seleccionadas de Samsung, donde podrán probar las nuevas funciones AI, recibir asesoría personalizada y conocer más sobre el ecosistema Galaxy.

Los nuevos dispositivos ya están disponibles en puntos de venta oficiales, tiendas Samsung y tienda online https://shop.samsung.com/latin/pa/.

