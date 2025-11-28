Contagiar de entusiasmo, la propuesta del Despacho de la Primera Dama

El Despacho ha completado los arreglos de dos albergues, uno en Penonomé y otro en Soná. 'Cuando empezamos, pensamos que sería menos costoso, pero ahora que hemos estado en dos albergues nos damos cuenta de lo caro que es poder arreglar un techo como debe ser, arreglar los baños, las cocinas, todo ese tipo de cosas que al final se necesita para que los niños, inclusive los adolescentes, puedan tener una vida digna fuera de sus casas y nosotros nos tenemos que preocupar por esa niñez y por esos adolescentes, porque nadie pide estar en esos lugares, están por circunstancias'.También se están haciendo arreglos en el Hogar San José de Malambo, donde son cinco estructuras más la iglesia lo que se debe reparar. 'Estamos trabajando en ello gracias a esa empresa privada, a ese pueblo panameño que escucha y apoyaron un proyecto de una gala. Todos esos dineros ahorita están impactando a esos albergues y a esos orfanatos a donde estamos trabajando', dice.