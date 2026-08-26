Tempo Design celebra 17 años de trayectoria fusionando arte local y una visión hacia el futuro del interiorismo

El pasado jueves 20 de agosto, Tempo Design celebró su decimoséptimo aniversario con un evento exclusivo en su showroom ubicado en la avenida Samuel Lewis, Obarrio. La velada reunió a clientes, medios de comunicación, creadores de contenido y proveedores para celebrar casi dos décadas de trayectoria en el mercado del mobiliario.

El evento destacó por la presentación de una mesa intervenida por la artista Alexandra Betancur (@alebetancurd). La obra, inspirada en la complejidad de la historia humana, con sus momentos de color, sus episodios de oscuridad y el amor como eje central, funcionó como una metáfora visual de la propia evolución y trayectoria de la marca durante estos 17 años. Esta pieza exclusiva no fue un simple elemento decorativo, sino que fue obsequiada a una de las asistentes que logró ganar una dinámica en vivo tras responder correctamente a tres preguntas sobre la historia de la marca y la visión de la artista.

De cara a esta nueva etapa, Mariela Coello, gerente administrativa de la empresa, puntualizó la dirección estratégica de la marca: “El verdadero compromiso de Tempo Design está con el futuro. El mundo está cambiando, nuestros clientes están cambiando, la tecnología está transformando industrias completas y las empresas tenemos dos opciones: observar cómo ocurre el cambio o liderarlo. Nosotros decidimos liderar”.

En coherencia con esta visión, la celebración del aniversario marca la introducción de un portafolio renovado que responde a las exigencias de la vida urbana contemporánea. Las nuevas colecciones integran materiales en tendencia como la piedra sinterizada, priorizando soluciones de diseño inteligente para smart apartments. Entre las innovaciones introducidas destacan mesas de comedor extensibles y camas con estructuras de almacenamiento integrado, diseñadas específicamente para optimizar espacios sin sacrificar la estética.