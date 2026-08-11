The North Face continúa su expansión en Panamá con nueva tienda en Multiplaza

Con una experiencia integral, que busca impulsar y acompañar cualquiera actividad, ruta, o meta personal, The North Face amplió su presencia en el mercado panameño con la apertura de su segunda tienda en Multiplaza Pacific, como parte de su estrategia de crecimiento y acercamiento a los consumidores. Fundada en 1966, The North Face ofrece una selección de indumentaria, calzado y equipo dirigida tanto a quienes practican actividades al aire libre como a personas que mantienen un estilo de vida activo en la cuidad.

Una apuesta por la exploración

La marca define a su público como “exploradores agresivos”, una persona que busca nuevas experiencias, superar sus propios límites y salir de lo cotidiano. Bajo esta visión, la marca ha incorporado a Eduardo Kalifa como embajador oficial. Kalifa se prepara para intentar alcanzar la cima del Monte Everest 2027, desafío con el que busca convertirse en el panameño más joven en lograrlo. The North Face acompañará al deportista durante su preparación y expedición proporcionándole indumentaria y equipo técnico para enfrentar las condiciones de alta montaña. La compañía señaló que esta colaboración representa los valores de disciplina, resilencia, preparación y perseverancia que busca promover entre su comunidad de consumidores y atletas.

El acceso a un estilo de vida activo

The North Face es distribuida de manera exclusiva y autorizada en Centroamérica y Panamá por Empresas ADOC, compañía fundada en El Salvador en 1953. Con la apertura de su segunda tienda, The North Face busca consolidar su presencia en Panamá y ampliar el acceso de los consumidores a su propuesta de productos para la exploración y el estilo de vida activo.