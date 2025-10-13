Empresas ADOC abre la primera tienda ‘The North Face’ en Metromall

Empresas ADOC, uno de los principales grupos de retail de calzado y moda en Centroamérica y licenciatario oficial de ‘The North Face’ para la región, abrió recientemente la primera tienda de la marca ‘The North Face’ en Metromall.

La inauguración de la tienda -ubicada en el segundo nivel de este centro comercial- marca un nuevo paso en la estrategia de crecimiento de la compañía en el mercado panameño.

El gerente general de ADOC Panamá Omar Espinosa destacó que la inauguración de la tienda ‘The North Face’ en Panamá renueva el compromiso de acercar a los consumidores locales una marca icónica a nivel mundial, que es sinónimo de innovación, desempeño y estilo.

”Tomando en cuenta que el ADN de la marca ‘The North Face’ es ‘nunca pares de explorar’, nosotros estamos explorando un mercado nuevo con marcas importantes. ‘The North Face’ cree en Panamá y fija su mirada en esos consumidores que buscan ropa para distintos climas y situaciones”, resaltó.

Espinosa agregó que la oferta de ‘The North Face’ también está pensada para los turistas que vienen de paso por el país así como los panameños que viajan a destinos en los que predomina la nieve así como otras condiciones meteorológicas.

“Queremos inspirar a más personas a explorar el mundo, a disfrutar de la naturaleza y a vivir nuevas aventuras con la confianza de contar con productos diseñados para resistir cualquier condición”, expresó.

La tienda ‘The North Face’ de Metromall ofrece a sus clientes una experiencia de compra personalizada. Entre la amplia selección de productos que los visitantes de la tienda pueden consultar está el calzado especializado para trail, chalecos impermeables, triclimas, bolsones, maletas, mochilas, accesorios para camping y materiales de desempeño para acompañar cada aventura, desde la ciudad hasta la montaña. Todos ellos diseñados con la más alta tecnología y calidad.

”Nosotros tenemos una tienda muy surtida con todos los ingredientes como para que el cliente tenga una experiencia óptima, acompañado por nuestros asesores. Ellos son gente preparada que sabe del producto y que puede apoyar y asesorar al cliente en lo que necesite adquirir”, añadió Espinosa.

Con la apertura de la primera tienda ‘The North Face’ en Panamá, Empresas ADOC reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo su portafolio de marcas internacionales y de ofrecer en Panamá propuestas auténticas y de alto rendimiento, alineadas con las tendencias globales y las necesidades de los consumidores locales.