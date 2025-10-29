Volkswagen inicia una nueva era en Panamá con Domingo Alonso Group

Badía también subrayó que el futuro de Volkswagen en la región se alinea con un portafolio híbrido y nuevas fuentes de origen global, bajo el concepto de una 'estrategia para un futuro sostenible', presentada durante su ponencia.Tanto Alonso como Badía coincidieron en que esta nueva etapa es el inicio de un compromiso de largo plazo. 'Venimos a quedarnos en Panamá, a crecer junto con el país y a proteger la inversión de cada cliente. Queremos que los panameños sientan que están con la marca Volkswagen que conocen y merecen', concluyó Badía.Con esta inauguración, Volkswagen reafirma su presencia en Panamá bajo una gestión enfocada en la calidad, la innovación y la cercanía. Domingo Alonso Group, con su experiencia internacional y visión moderna del negocio automotriz, impulsa un nuevo capítulo en la historia de la marca: uno donde la tecnología, la sostenibilidad y el servicio al cliente son los motores del cambio.