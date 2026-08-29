WISSLATAM 2026 impulsó el liderazgo femenino, innovación y los negocios digitales

El emprendimiento, la tecnología, la inteligencia artificial y el liderazgo femenino fueron algunos de los temas que marcaron la edición 2026 del Women Innovation and Sustainability Summit (WISSLATAM), un espacio que reunió a mujeres líderes, emprendedoras y profesionales para compartir experiencias, conocimientos y herramientas para impulsar sus proyectos. Bajo el lema “Tendencias globales, tecnología y negocios”, WISSLATAM 2026 buscó promover el intercambio de ideas y la creación de conexiones en torno a la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo de nuevos negocios.

Durante el encuentro, Mamiko Ito, Fundadora & CEO, Consultora de Aceleración de Ventas, Mentora deMujeres Emprendedoras, destacó la importancia de que las profesionales aprovechen sus conocimientos y experiencia para desarrollar modelos de negocio en el entorno digital. “Actualmente nosotros ayudamos a expertos, especialmente profesionales y mujeres que están actualmente en el mundo corporativo y tienen mucha experiencia y quieren convertir su experiencia en un negocio escalable en el mundo digital”, explicó.

Ito señaló que, ante los cambios que atraviesa el mercado laboral y el avance de nuevas tecnologías, existen oportunidades para transformar el conocimiento profesional en emprendimientos con mayor alcance. “Con herramientas como la IA podemos convertir nuestra experiencia y conocimiento en un negocio con muy pocos costos y escalar nuestro negocio más allá de las fronteras”, manifestó.

No obstante, consideró que, pese al crecimiento de la inteligencia artificial y la automatización, el componente humano continuará siendo fundamental para generar confianza y construir una marca personal. “ La IA puede automatizar muchas cosas, pero en la parte humana, la confianza se crea con la relación y también una persona que tiene una opinión diferente se posiciona como una experta que tiene una solución diferente”, afirmó.

Sobre el liderazgo femenino, Ito destacó que uno de los principales retos es superar el temor y la percepción de no estar suficientemente preparadas para dar el siguiente paso. “Muchas mujeres se sienten que no están listas para mostrarse. Se sienten como: ‘No, yo necesito más experiencia’. Mucho temor”, expresó. Su mensaje para quienes desean iniciar o fortalecer un emprendimiento fue confiar en las capacidades y conocimientos adquiridos a lo largo de su trayectoria. “WISS LATAM es una muy buena experiencia y oportunidad para las mujeres, porque ver a otra líder que está haciendo grandes cosas nos impulsa a creer en nosotras mismas y decir: yo puedo hacer lo mismo”, concluyó.

Por su parte, Larú Linares, Gerente de Emprendimiento Femenino y Social del Centro deInnovación de Ciudad del Saber , compartió su experiencia de más de dos décadas trabajando en temas de emprendimiento y 15 años enfocada exclusivamente en el acompañamiento a mujeres empresarias y emprendedoras.

Linares explicó que uno de los principales desafíos continúa siendo la distribución del tiempo, debido a las múltiples responsabilidades que enfrentan muchas mujeres. “La mujer tiene que dedicarle a una diversidad de cosas como los temas domésticos, familia, los estudios, el trabajo en sí, y si quieres emprender tienes que sacar un tiempo del tiempo que te queda para poder dedicarle al desarrollo y la creación de ese emprendimiento”, señaló.

Sin embargo, destacó que cada vez más mujeres están tomando la decisión de emprender formalmente y están logrando desarrollar negocios en sectores que van más allá de las actividades tradicionales. “Estamos viendo mujeres pasar a los siguientes niveles en temas de desarrollo de empresas muy diferenciadas, que le den mucho valor y que llegan a innovar. Y en estos años yo he podido llegar a ver empresas que ya están facturando arriba del medio millón, porque tomaron la decisión de dejar esas barreras, de tratar de pasar por encima de esas barreras y poder emprender”, añadió.

Otro de los obstáculos mencionados fue el acceso al financiamiento. Según explicó, algunas emprendedoras deben comenzar por fortalecer su historial crediticio y generar el capital necesario para poner en marcha sus proyectos. En cuanto al papel de la tecnología, Linares invitó a las emprendedoras a verla como una herramienta para acelerar procesos y fortalecer sus negocios.

Aclaró que la tecnología debe utilizarse como un apoyo y no como un sustituto del pensamiento humano. “La idea no es que piense por nosotros, sino que pueda ayudarnos a avanzar más, utilizarlo como una herramienta”, añadió. Finalmente, Linares dejó un mensaje dirigido a las mujeres que tienen una idea o proyecto pendiente de desarrollar: “Mi propósito personal es que ninguna mujer se quede atrás”, expresó. Asimismo, las animó a no abandonar sus proyectos: “Esa idea que tienes en mente, ese proyecto que tienes en mente, no lo dejes dormido. Sigue buscando la manera de poder convertirlo en realidad, porque hay muchos aliados afuera que están buscando apoyar a más y más mujeres a que sigan creciendo”, concluyó.

WISSLATAM 2026 se consolidó así como un espacio para impulsar el liderazgo femenino y generar conexiones, con la tecnología, la innovación y el emprendimiento como herramientas para transformar ideas y experiencias en nuevas oportunidades.