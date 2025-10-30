Abraham Altamirano queda fuera del Mundial Sub-17 por lesión muscular

Abraham Altamirano se perderá la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025 debido a una lesión que lo dejó fuera de la competencia.

El jugador sufrió una afección musculo tendinosa en el recto femoral derecho, diagnóstico que impide su participación en el torneo y lo obliga a guardar reposo y seguir un proceso de rehabilitación durante varias semanas.

Aunque se esperó hasta el último momento una mejoría que le permitiera viajar, finalmente el cuerpo técnico y médico determinó que no estaba en condiciones para competir.

Por esa razón, Altamirano no acompañó a la delegación panameña en su campamento en Dubái, donde el equipo afina los últimos detalles antes de trasladarse a Catar.

En su lugar, el entrenador Leonardo Pipino llamó al delantero Ángel James, del Sporting San Miguelito, quien hoy hacia Doha para unirse al grupo y representar al país en el Mundial.