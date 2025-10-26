Panamá Sub-17 vence a Uganda y mantiene el impulso rumbo al Mundial de Catar 2025

La selección Sub-17 de Panamá continúa afinando su preparación rumbo a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025, tras lograr una destacada victoria en su segundo partido amistoso durante el campamento que realiza en Emiratos Árabes Unidos. El combinado nacional se impuso este domingo 26 de octubre a Uganda, en el Al Hamriyah Stadium, sumando un triunfo que refuerza la confianza del grupo en esta recta final de preparación.

Los goles de Panamá fueron obra de Gerson Gordón y Moisés Richards, quienes volvieron a demostrar su peso en el ataque. Ambos jugadores se han convertido en piezas clave dentro del planteamiento del técnico Leonardo Pipino, que busca consolidar un equipo competitivo y bien equilibrado de cara al reto mundialista.

Este partido forma parte del campamento de preparación que la selección juvenil desarrolla en Emiratos Árabes Unidos, con el objetivo de fortalecer la cohesión del grupo, mejorar la condición física y afinar detalles tácticos antes del debut en Catar.

Con esta victoria, Panamá suma dos triunfos consecutivos en su gira, resultados que reflejan el crecimiento y la madurez del equipo. La Sub-17 mantiene así un paso firme, mostrando solidez defensiva y eficacia en la definición.

El próximo compromiso será ante Indonesia, el 30 de octubre. Según el cuerpo técnico, cada encuentro sirve para ajustar movimientos, probar variantes tácticas y reforzar la química del plantel, factores fundamentales para llegar con ritmo al Mundial.

Tras finalizar el campamento, la delegación viajará a Catar el 1 de noviembre, donde permanecerá concentrada para ultimar los detalles antes del debut. Pipino ha resaltado la importancia de esta etapa de preparación internacional, que permite al grupo adaptarse tanto al clima como al nivel de competencia que encontrarán en el torneo.

Panamá Sub-17 hará su estreno mundialista el 5 de noviembre ante Irlanda, en el Aspire Zone de Doha. Luego enfrentará a Paraguay el 8 de noviembre y cerrará la fase de grupos frente a Uzbekistán el 11. Cada partido será clave para definir el futuro del equipo en el Grupo J.

El plantel panameño está compuesto por jóvenes promesas de clubes como Plaza Amador, Tauro FC, Sporting San Miguelito, Alianza FC, CA Independiente, Academia Costa del Este y Bocas FC. Entre los nombres destacados figuran los porteros Adamir Aparicio, David Bonilla y Daniel Giannoti; los defensas Anthony Ramos, Joseph Pacheco y Stephen Domínguez; y los volantes Gerson Gordón y Moisés Richards, autores de los goles ante Uganda.