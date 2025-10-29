Procurador Gómez tras el rechazo de proyectos anticorrupción: ‘No hubo voluntad para la discusión’

El <b><a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/procurador-gomez-reacciona-tras-rechazo-de-norma-antibotellas-seguiremos-buscando-las-herramientas-para-combatir-la-corrupcion-KH17109434">procurador de la Nación, Luis Gómez,</a> </b>lamentó que la <b><a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/comision-de-gobierno-frena-proyectos-de-ley-anticorrupcion-FG17112878">Comisión de Gobierno</a></b> rechazara los proyectos de ley para agilizar las investigaciones contra la corrupción.Dijo, en exclusiva a este diario, que lamenta que solo discutieran el primer artículo de la primera propuesta de una<a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/politica/comision-de-gobierno-rechaza-proyectos-de-ley-anticorrupcion-promovidos-por-el-ministerio-publico-EP17093241"> <b>Ley General Anticorrupción</a> </b>para rechazarlo, cuando el documento contiene <b><a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/procurador-la-corrupcion-ya-opera-como-crimen-organizado-GO17081025">71 artículos</a></b> que buscaban agilizar las investigaciones, que fueran oportunas y lograr la certeza del castigo.<b>'Combatir la corrupción es un tema de todos, de corresponsabilidad de quien denuncia, quien investiga, quienes juzgan, pero sobre todo de quienes aprueban las reglas para las investigaciones',</b> indicó.Dijo que insistirá en robustecer las herramientas para investigar la corrupción porque es una labor permanente y constante. 'El delito es una actividad de dinamismo y se sofistica, y en ese sentido las reglas deben adecuarse a las realidades criminales. Por ejemplo, el delito insigne contra la <b>administración pública </b>es la corrupción que tiene una pena de <b>dos a cuatro años, </b>lo que significa que no es considerado grave, por lo que un delincuente primario no enfrenta la pena de prisión porque puede ser reemplazada por multa o trabajo comunitario.'Lo más grave es que el término de prescripción es corto y podemos enfrentar la prescripción de la acción penal como se dieron casos muy conocidos como<b> Blue Apple y Odebrecht</b>', recalcó.Es por eso, insistió el <b>procurador Gómez,</b> las reglas tienen que adecuarse a las realidades y esa era una de las intenciones del proyecto de <b>Ley General Anticorrupción</b> porque duplicaba el término de prescripción de los delitos de corrupción. Sin embargo, esto no fue discutido, ni en primer debate, por los diputados.