Adalberto Carrasquilla: Panamá ‘va a conseguir el objetivo’ de clasificar al Mundial

“Hay un grupo que está siendo responsable de este resultado y que lo va a afrontar hasta el final y va a conseguir el objetivo” , dijo Carrasquilla.

Con este resultado, Panamá queda con dos puntos en las eliminatorias con miras al Mundial 2026. Al respecto, el volante panameño Adalberto ‘Coco’ Carrasquilla conversó con los medios tras culminar el encuentro.

La consigna era ganar en casa, sin embargo la selección de Panamá no logró la contundencia deseada y terminó empatando con Guatemala en el Estadio Rommel Fernández. El marcador terminó 1-1.

La figura del Pumas de la Liga MX no logró brillar y desplazarse a su gusto, el planteamiento de Guatemala logró anularlo un poco. Además, la ausencia de Cristian Martínez por acumulación de tarjetas originó que Carrasquilla fuera cambiado de posición en el esquema de la selección de Panamá.

“No queríamos este resultado, ni el anterior... Lamentablemente, el balón por ahí no quiere entrar, estamos conscientes y nos hacemos cargo de la consecuencia que hemos creado y nada más ser responsables hasta el final porque tenemos un objetivo. Nadie dijo que iba a ser fácil, hay un grupo comprometido y se está haciendo cargo de esto, sabemos lo que deben de estar pensando que las cosas se complicaron, pero está en nuestras manos”, agregó Coco Carrasquilla.

En esta ventana de septiembre, la selección de Panamá empató sus dos partidos con Surinam y Guatemala.

Surinam en la 2da fecha venció a El Salvador y se ubicó como líder del grupo A de las eliminatorias de Concacaf para el Mundial 2026 con cuatro puntos.