Adolfo Phillips: el rayo panameño que brilló en las Grandes Ligas

Adolfo Emilio Phillips López nació en Panamá el 16 de diciembre de 1941. El oriundo de Betania firmó para jugar béisbol profesional con los Phillies de Filadelfia el 21 de septiembre de 1960.

Jugó durante ocho temporadas en las Grandes Ligas con los Phillies de Filadelfia (1964-1966), Cachorros de Chicago (1966-1969), Expos de Montreal (1969-1970) e Indios de Cleveland (1972).

Hizo su debut en las Grandes Ligas el 2 de septiembre de 1964 en el Connie Mack Stadium de Filadelfia, en la victoria 2-1 de los Phillies sobre los Houston Colts. Entró en la parte baja del octavo episodio como corredor emergente por el jardinero izquierdo Wes Covington, quien había conectado un doblete.

Phillips inició la temporada de 1966 con los Phillies, pero fue cambiado el 21 de abril en un movimiento que lo llevó junto a John Herrnstein y Fergie Jenkins a los Cachorros de Chicago por Bob Buhl y Larry Jackson.

Como dato curioso, el 11 de junio de 1967, en el segundo juego de una doble tanda en el Wrigley Field, Phillips conectó tres cuadrangulares en tres turnos consecutivos al bate, en la victoria de los Cachorros 18-10 sobre los Mets de Nueva York. En ese encuentro se fue de 5-4 con siete carreras empujadas. Además, sumando ambos partidos de la doble jornada, conectó cuatro cuadrangulares en un mismo día, una de las actuaciones ofensivas más memorables de un pelotero panameño en las Grandes Ligas. La marca de tres jonrones en tres turnos consecutivos la comparte con Tuffy Rhodes, quien en 1994 también bateó tres cuadrangulares en tres turnos seguidos con los Cachorros en un juego disputado en el mismo Wrigley Field.

Aquella temporada de 1967 fue una de las mejores de su carrera en las mayores. Su combinación de velocidad, alcance defensivo y poder ocasional le permitió consolidarse como una de las piezas importantes de los Cachorros. Aunque nunca fue considerado una superestrella, Phillips se ganó el respeto de compañeros y rivales.

El 11 de junio de 1969, Phillips fue cambiado junto con Jack Lamabe a los Expos de Montreal por Paul Popovich. Con Montreal se mantuvo hasta 1971, aunque ese año no vio acción en las Grandes Ligas. Posteriormente, los Indios de Cleveland adquirieron su contrato el 6 de diciembre de 1971.

En la temporada de 1972, Phillips participó en apenas 12 juegos con los Indios, sin conectar imparables. Su último encuentro en las Grandes Ligas fue el 16 de mayo de 1972 en el Cleveland Stadium, en la derrota 3-1 ante los Yankees de Nueva York. Entró como bateador emergente en la parte baja del octavo episodio, recibió una base por bolas y posteriormente anotó carrera.

Adolfo Phillips jugó toda su carrera como jardinero, principalmente en el jardín central. Fue conocido en las Grandes Ligas como el “Panamanian Flash”, gracias a su velocidad y dinamismo dentro del terreno,en una época en la que la presencia de peloteros panameños en las Grandes Ligas era todavía limitada. Phillips logró abrirse paso gracias en el mejor béisbol del mundo gracias a su talento y determinación.

En ocho temporadas en MLB participó en 649 partidos, registrando un promedio de bateo de .247 en 1,875 turnos oficiales. Conectó 463 imparables, incluidos 86 dobles, 21 triples y 59 cuadrangulares. Anotó 270 carreras, remolcó 173 y se robó 82 bases.

Tras concluir su etapa en las Grandes Ligas, Phillips continuó demostrando su talento en el béisbol profesional de América Latina. Durante la década de 1970 vio acción en las ligas invernales de Venezuela y México, donde enfrentó a numerosos jugadores de Grandes Ligas que utilizaban esos torneos para mantenerse en forma durante la temporada muerta. En la Liga Venezolana jugo 5 torneos, todos con los Tiburones de La Guaira. Su velocidad, experiencia y capacidad para jugar los tres jardines lo convirtieron en un pelotero valioso y respetado dentro de esos circuitos invernales.

En México encontró una nueva oportunidad para prolongar su carrera profesional. Entre 1973 y 1976 jugó en la Liga Mexicana de Béisbol, donde dejó una grata impresión gracias a su experiencia de Grandes Ligas y a sus cualidades atléticas. Durante su paso por ese circuito defendió los colores de los Diablos Rojos del México y posteriormente de los Mineros de Coahuila.

Su primera campaña con los Diablos Rojos en 1973 fue especialmente memorable. Phillips formó parte de un equipo que conquistó el campeonato de la Liga Mexicana, aportando ofensiva y velocidad. Su experiencia resultó fundamental para una organización que contaba con varios jugadores de renombre y aspiraciones de título. A lo largo de esa temporada se mantuvo como una pieza importante dentro de la alineación y demostró que todavía podía rendir a un alto nivel competitivo.

Durante las temporadas de 1974 y 1975 continuó siendo uno de los peloteros más productivos del club capitalino. En esos años destacó por su consistencia ofensiva, capacidad para embasarse y habilidad para generar carreras. Aunque ya había dejado atrás sus años en las Grandes Ligas, Phillips seguía mostrando las herramientas que lo habían convertido en un jugador respetado.

En 1976 vistió el uniforme de los Mineros de Coahuila, compartiendo terreno nuevamente con varios exjugadores de Grandes Ligas y jóvenes talentos mexicanos. Para entonces se encontraba en la etapa final de su carrera. Su presencia representaba una fuente de aprendizaje para los jugadores más jóvenes, quienes podían nutrirse de la experiencia acumulada por el panameño durante varios años de competencia al más alto nivel.

Después de casi dos décadas ligado al béisbol profesional, Phillips regresó a Panamá para disputar los últimos capítulos de su carrera. En 1979 formó parte de los Banqueros de Panamá de la extinta Liga Interamericana de Béisbol, un ambicioso proyecto impulsado por el empresario cubano Bobby Maduro que buscaba reunir equipos de diferentes países del continente en una sola competición. Aunque el circuito tuvo una corta duración, permitió que figuras experimentadas como Phillips continuaran vinculadas al deporte que había marcado sus vidas.

A los 37 años puso fin a una trayectoria profesional que había iniciado en 1960 y que lo llevó a jugar en algunos de los escenarios más importantes del béisbol internacional. Desde los estadios de las Grandes Ligas hasta los diamantes de Venezuela, México y Panamá, donde dejó huellas de su talento y profesionalismo.

Aunque nunca fue una superestrella en las Grandes Ligas, su velocidad, capacidad defensiva en el jardín central y momentos memorables con el bate, lo convirtieron en uno de los peloteros panameños más destacados de su generación.

Su nombre permanece entre los pioneros del béisbol panameño en las Grandes Ligas y forma parte de la rica historia deportiva de nuestro país.

Décadas después de su retiro, sus logros continúan siendo recordados por aficionados de la época e historiadores del béisbol, especialmente aquella inolvidable tarde de cuatro cuadrangulares en una doble cartelera con los Cachorros. Más allá de las estadísticas, Adolfo Phillips representa el esfuerzo, la perseverancia de un pelotero que ayudó a colocar el nombre de Panamá en el mapa del béisbol profesional.