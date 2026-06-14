Alemania aplasta a Curazao y Japón amarga el debut de Países Bajos

La primera jornada de los grupos E y F de la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó resultados contrastantes ayer domingo.

En el NRG Stadium de Houston, la selección alemana confirmó desde el inicio su condición de favorita al imponerse con autoridad a una debutante Curazao que, pese a la derrota, escribió una página histórica al marcar su primer gol en una Copa del Mundo.

El equipo europeo tomó el control del encuentro desde los primeros minutos y abrieron el marcador al minuto 6 por intermedio de Félix Nmecha, quien sorprendió con un potente disparo desde fuera del área.

Sin embargo, la gran sorpresa llegó al minuto 21. Livano Comenencia aprovechó una rápida transición ofensiva para vencer a Manuel Neuer y anotar el primer gol de Curazao en una fase final mundialista. El tanto fue celebrado con entusiasmo por la selección caribeña, que disputa por primera vez el torneo y se convirtió en el país con menor población en clasificar a una Copa del Mundo.

La ilusión de los caribeños duró poco. Alemania recuperó la ventaja al minuto 38 mediante Nico Schlotterbeck y amplió la diferencia antes del descanso gracias a un penal convertido por Kai Havertz en el tiempo añadido.

La segunda mitad fue un monólogo alemán. Jamal Musiala marcó el cuarto gol apenas reiniciado el partido y terminó de derrumbar las aspiraciones de Curazao. Posteriormente, Nathaniel Brown, Deniz Undav y nuevamente Havertz completaron la goleada para sellar el contundente 7-1.

Con los tres puntos en el bolsillo, Alemania toma el liderato provisional del Grupo E y fortalece sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.