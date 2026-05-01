Andrés Andrade se corona con la Copa de Austria y acaba con una sequía de 61 años del LASK

Día redondo para Andrés Andrade y el LASK. El central panameño, que muy pocas veces es portada en los medios, esta vez si lo es luego de resultar campeón en la Copa de Austria 2025-2026 tras vencer al Rheindorf Altach en la gran final.

El equipo del panameño llegaba a este encuentro como el gran favorito, sin embargo ningún partido se juega de igual manera. El encuentro se tuvo que ir hasta los tiempos extras para definir al campeón de esta edición del certamen. Tras 120 minutos, el LASK logró el título con un marcador de 4-2.

El equipo austriaco, con este triunfo, rompió una sequía de 61 años sin lograr el título copero. Su última vez fue en 1965, mientras que no levantaba algún trofeo desde el 2017 cuando se alzó con la segunda división en Austria.

En cuanto al zaguero panameño, Andrade pudo disfrutar las mieles del fútbol y consiguió su primer título a nivel de clubes, convirtiéndose en uno de los pocos panameños en conseguir algún trofeo en el viejo continente. Desde su llegada al LASK, con un pequeño periodo en el Arminia Bielefeld de Alemania, se ha hecho un hueco en el equipo titular del club austriaco.

De hecho, Andrade disputó todos los minutos posibles, desde la Ronda Uno, en esta Copa de Austria. En lo que llevamos de temporada, el jugador de 27 años ha disputado un total de 33 partidos entre todas las competiciones, anotando tres tantos y sirviendo dos asistencias.

Solo en el torneo liguero, Andrade tan solo se ha perdido dos partidos, uno por un proceso febril y otro se quedó en el banquillo. Ha jugado 28 partidos, saliendo desde el 11 titular en todos ellos.

Pero lo más importante podría llegar a final de la campaña. El LASK tiene todo para llegar a ser campeones en la liga de Austria. A falta de cuatro partidos por jugar, el LASK se mantiene líder de la tabla con 30 puntos, empatados con el Sturm Graz. La diferencia de goles mantiene al equipo del panameño en la punta de la liga, por lo que dependen de ellos campeonar y saldar la temporada con dos títulos.

Este título llena de confianza a todo el equipo, sobre todo al panameño Andrade, quien se mantiene en activo para llegar en buena forma a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la que seguramente, si la lesión lo respeta, asistirá con la selección de Panamá.