Antón es la nueva mascota para los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026

Cada vez más se acerca el inicio de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. Nuestro país será la casa de los atletas, que en un futuro podrían estar disputando unos Juegos Olímpicos.

Tomando en cuenta el poco tiempo que queda, el Comité Olímpico de Panamá dio a conocer la mascota que será una de las insignias que este prestigioso torneo. Antón es la nueva figura de estos juegos el cual está inspirada en la rana dorada, una especie que es emblema de nuestro país.

“Antón nace del corazón verde de Panamá, entre montañas que respiran vida y bosques húmedos donde la legendaria rana dorada ha brillado por generaciones”

“Este anfibio, considerado por pueblos originarios como un símbolo de suerte y buen augurio, también representa una historia de lucha: pese a los retos que enfrentó en la naturaleza, la rana dorada se convirtió en emblema de resiliencia, esperanza y protección del entorno. De ese espíritu nace Antón”, señaló el comité organizador de estos juegos para dar a conocer un poco sobre la historia del nacimiento de Antón.

Uno de los puntos claves que tiene estos juegos es representar los valores de orgullo nacional, la biodiversidad y el brillo aspiracional por el deporte, con programas de de sostenibilidad durante toda la competencia.

Destacar que los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 se estarán disputando del 12 al 25 de abril del presente año. Se pudo conocer que el acto de inauguración se realizará en el estadio Rommel Fernández.