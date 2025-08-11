Araúz será el abridor de Panamá frente a Australia

Panamá ya se reporta lista para su debut en la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas y el mánager Elpidio Pinto ha designado para abrir a Alvis Araúz.

Los panameños jugarán mañana con Australia a las 4 de la tarde en el Volunteer Stadium.

“Me siento muy orgulloso porque voy a abrir ese partido, se lo quiero dedicar a mis padres que siempre han estado conmigo en las buenas y en las malas y sobre todo a Dios que nos has permitido llegar a Williamsport”, dijo Araúz sobre ese gran compromiso que le han dado.

Los últimos días han servido para realizar los ajustes necesarios.

“Hemos hecho la parte ofensiva y defensiva porque eso es lo que nos va ayudar a ganar esos partidos y también hemos trabajado en los bullpenes”, agregó.

Araúz cuenta con un repertorio de pitcheo como la recta, curva, cambio y slider.

Por su parte, Pinto enfrenta su segunda Serie Mundial y ha preparado al equipo como nunca.

“Desde que llegamos acá hemos estado trabajando a doble tanda, en la mañana en aulas de bateo y en la tarde el infield completo, un trabajo bastante fuerte”, explicó.

“Vamos a tratar de buscar el primer juego y hacer todo lo posible para salir por la puerta ancha”, comentó.

“Confíen en el equipo, hemos trabajado muy fuerte, prácticamente un año y lo que sí les podemos asegurar es que nosotros daremos el 100 % para buscar estar en esa final, los muchachos están muy positivos, esa es su mentalidad y estamos seguros de que lo podemos lograr”, es su mensaje.

Después, de ganar ese choque, el equipo se medirá con la representación del Caribe, el viernes 15 de agosto a las 4:00 p.m. Y si pierde, jugará el sábado 16 de agosto con el perdedor entre Japón y Europa a la 1 de la tarde.