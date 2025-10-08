Así es por dentro el Centro de Alto Rendimiento en Juan Díaz: La nueva joya del deporte panameño

La obra, que deberá ser entregada en enero del 2026, tendrá dos meses de prueba, los cuales serán durante febrero y marzo.

Durante el recorrido, se pudo conocer que el proyecto empezó el pasado mes de octubre de 2023 con la fase de estudio, y constará de varios edificios en los que se llevarán a cabo hasta 23 disciplinas. También tendrá dos canchas abiertas con sus oficinas administrativas.

El Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Juan Díaz está a punto de hacerse realidad, esto a pocos meses de la celebración de los Juegos Suramericanos de la Juventud, a celebrarse en Panamá del 22 de marzo al 4 de abril.

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) realizó un recorrido con los diferentes medios en lo que será la futura casa del deporte panameño.

¿Con qué contará el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Juan Díaz?

El CAR contará con un hotel de 40 habitaciones dobles, en las que podrán ser ocupadas por hasta 80 atletas. Tendrá su comedor, lavandería y una cocina equipada.

También tiene habilitadas habitaciones para personas con discapacidad. Estas son más amplias que las habitaciones normales para la comodidad de los atletas.

El proyecto insignia será la piscina olímpica. Esta tendrá una profundidad adecuada para el nado sincronizado. Sumado a ello, habrá una piscina de calentamiento (solo se usará previo a la competencia).

Esta piscina olímpica, con 10 carriles, tendrá una medida de 50×25 metros, con gradas para el público.

Hay que destacar que las medidas de las infraestructuras para las disciplinas están avaladas por las respectivas federaciones nacionales e internacionales.

Este novedoso CAR tendrá consultorios médicos que estarán disponibles para los atletas. Ellos se podrán atender en este centro para tratar sus diferentes lesiones.

Habrá una cancha multiuso para la práctica de balonmano, futsal y baloncesto. Cabe destacar que todos los salones tienen aire acondicionado y abanicos industriales.

Sumado a ello, el CAR cuenta con dos canchas de fútbol, una de ellas con su pista de atletismo y cerca de ella una pista de salto.

El subdirector de Pandeportes, Guillermo Abadía, señaló que: “La idea de esta nueva administración ha sido adecuar estas instalaciones para celebrar eventos y no solo limitarnos a entrenamientos. Hay edificios que tienen gradería para público; otras tienen gradería para público y atletas”.

“Tenemos varias alternativas para el mantenimiento. Estamos conscientes del magno proyecto y sabemos que necesita su debido mantenimiento”, agregó Abadía.