Asociación jugadores NBA condena el antisemitismo tras el caso Kyrie Irving

Para la NBPA "el antisemitismo" no tiene espacio en su sociedad, pero Irving quien es 'omnista' no quería faltar al respeto a la fe religiosa de nadie

La Asociación de Jugadores de la NBA (NBPA) destacó este martes que "el antisemitismo no tiene espacio en nuestra sociedad" en clara crítica a la promoción reciente de Kyrie Irving, jugador de los Brooklyn Nets, de una película antisemita.

"El antisemitismo no tiene espacio en nuestra sociedad. La NBPA está centrada en crear un ambiente en el que todos estén aceptados. Estamos comprometidos a ayudar a los jugadores para que entiendan que algunas palabras puede llevar a la difusión de ideas de odio", aseguró la NBPA en un comunicado.

"Seguiremos trabajando para identificar y combatir las palabras de odio", agregó.

Irving, un jugador que ya provocó polémicas en el pasado por su negativa a vacunarse contra el coronavirus, publicó el pasado viernes un enlace de Amazon a la película "Hebrews to Negroes: Wake Up Black America".

Esta película está basada en un libro del mismo título publicado en 2015 que, según la revista Rolling Stone, incluye multitud de afirmaciones antisemitas como que "muchos judíos famosos" han "admitido" que rezan a "Satán o Lucifer".

En su descripción de Amazon, la cinta asegura "descubrir la verdadera identidad de los Hijos de Israel".

Irving aseguró que "la etiqueta de antisemita" que se le está dando "no refleja la realidad" y que no quería faltar al respeto a ninguna fe religiosa.

"Soy 'omnista' y no quería faltar al respeto a la fe religiosa de nadie. La etiqueta de 'antisemita' que se me está dando no está justificada y no refleja la realidad en la que vivo a diario. Acepto y quiero aprender de todos los caminos de la vida y de las religiones", escribió Irving en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, el base se encaró poco después en una rueda de prensa con un periodista que le preguntó las razones de esa promoción.

"No me deshumanices. Soy un ser humano, puedo escribir lo que quiero (en redes sociales), así que dilo y cállate así pasamos a la próxima pregunta", afirmó entonces.