Baja sensible: Jhivvan Jackson queda fuera de la selección de Panamá de baloncesto por grave lesión

Pésimas noticias en la selección de baloncesto de Panamá. La Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba) confirmó que el panameño, con orígenes de Puerto Rico, Jhivvan Jackson, sufrió una importante lesión de rodilla por lo que se perderá el partido clave ante Cuba en la segunda ventana por la clasificación a la Copa Mundial de la FIBA 2027.

El nacido en Bayamón, Puerto Rico, pero que representa a la nación panameña se lesionó durante uno de los entrenamientos con el equipo antes de este mencionado importante compromiso. La propia Fepaba se pronunció de manera oficial sobre el estado de Jackson y anunció la convocatoria de Luis Rodríguez Jr. en lugar de Jackson.

“Informamos que Jhivvan Jackson será baja debido a una lesión. En su reemplazo, se incorpora a la convocatoria el jugador Luis Rodríguez Jr, procedente del SESI Franca de Brasil”.

“Deseamos pronta mejoría a Jhivvan y le enviamos todo nuestro apoyo en su rehabilitación, con la confianza de verlo de regreso en cancha lo antes posible”, se pronunció la Fepaba.

Aunque la Fepaba haya confirmado la lesión, no se sabe con exactitud el alcance de esta mala fortuna para Jackson. Diferentes medios hablan de una posible lesión de ligamentos, sin embargo no hay una postura oficial sobre esto.

Este es un serio contratiempo, tanto para el jugador que milita en el San Pablo Burgos en la Liga Endesa en España, así como también para la selección de baloncesto de Panamá.

En estos momentos el equipo panameño marcha tercero, pero aún en puestos de clasificación a la siguiente fase de cara al Mundial 2027, dentro del grupo D con dos derrotas en dos partidos, ambas contra Uruguay en la primera ventana de partidos.

Para esta segunda ventana, Panamá jugará contra Cuba este viernes 27 de febrero, quienes son colitas del grupo. Mientras que enfrentará a Argentina el próximo 2 de marzo en Buenos Aires.

Con esta lesión de Jackson, ahora el nuevo técnico de la selección de baloncesto de Panamá, Nelson Colón, deberá acomodar nuevamente el equipo para jugar ante los cubanos y mantenerse en puestos de clasificación a la segunda ronda. Destacar que acceden a la siguiente fase los tres mejores de cada grupo.