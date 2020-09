El béisbol retoma fuerzas para el Campeonato Nacional

Tras una temporada sin partidos ni pisar estadios, el béisbol panameño retoma su ritmo y da paso firme hacia el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, que comenzará el próximo 9 de octubre hasta el 10 de noviembre, según confirmó la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) a inicios de este mes.

El lanzador Andy Otero ha representado a Panamá en Estados Unidos por más de 6 años y actualmente representa a Chiriquí en la Liga Mayor. Cedida

La convocatoria firmó a ocho equipos, en vez de la usual docena, bajo la directriz de Benicio Robinson, titular de la organización deportiva.

Los estadios Ernesto 'Flaco Bala' Hernández, en la provincia de Los Santos, y el Remón Cantera, en Coclé, serán los escenarios para el torneo deportivo, donde participará la mayoría de las provincias nacionales, exceptuando a los equipos de Darién, Chiriquí Occidente, Panamá Este y Veraguas. Actualmente, los equipos se mantienen hospedados en hoteles en las provincias, donde siguen las medidas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud (Minsa), razón por la cual serán transportados a los estadios desde el hotel y viceversa; las comidas son llevadas a las habitaciones, y por habitación solo pueden hospedar hasta dos peloteros.

Los partidos se llevarán a cabo en dos horarios por día –entre 2:00 p.m. y 6:00 p.m.–, según indicaron el Minsa y Fedebeis en un comunicado, lo que logrará un orden con los equipos.

Realizar este campeonato en medio de la pandemia ha sido un reto para jugadores como Andy Otero, lanzador izquierdo del equipo de Chiriquí, quien ha desempeñado esta posición desde hace tres años luego de una carrera de más de lustro en el equipo de los Bravos de Atlanta (Georgia, Estados Unidos). “Los entrenamientos empezaron hace cuatro días y han sido fuertes, con doble jornada en la mañana y en la tarde, siendo más rigurosos que antes, ya que durante la pandemia no podíamos entrenar en casa como se debe entrenar en una selección”, indicó a La Estrella de Panamá, “contamos con que nuestro equipo es como una familia porque ahora tenemos jugadores nuevos que se han adaptado muy bien y han recibido el apoyo de los que tienen más experiencia durante los entrenamientos”.

Otero expresó que el equipo tiene como objetivo “mostrar de lo que somos capaces, y la aspiración mayor es ganar el campeonato para dar orgullo a nuestra provincia”. “El torneo no será fácil, pero tenemos una meta trazada por fases: pasar la ronda regular, llegar a la selección final y lograr obtener el título”, explicó, “sabemos que los demás equipos se están preparando y tienen muy buenos jugadores, pero todo depende de las fortalezas de cada uno”.

Otero destacó las expectativas que tiene el equipo de jugar contra los representantes de Bocas del Toro y Los Santos, con los cuales han disputado sus partidos más reñidos en series anteriores, “por lo que nos hemos esforzado por fortalecer nuestro equipo junto con los más novatos que jugarán por primera vez en un campeonato de béisbol mayor”.

“Nuestra fortaleza reside en nuestra velocidad, ofensiva, defensa, y en el torneo vamos a mostrar nuestros avances en los lanzamientos y estrategias de resistencia y ofensiva”, agregó.

De igual manera, el lanzador enfatizó los esfuerzos del equipo por mantener las medidas sanitarias, el lavado constante de manos y la higiene general antes y después de los entrenamientos, así como en los espacios compartidos dentro del hotel.

Ante la ausencia del equipo de Chiriquí Occidente, el equipo de Chiriquí ha identificado “un poco más de presión para representar a la provincia”, según comentó Otero, “ya que tenemos una barra de fanáticos exigente”, pero considera que eso ayudará a sus compañeros a seguir adelante y a hacer “lo mejor que podamos”.

Además, remarcó que la presencia del público es un elemento necesario que ayuda a mantener la concentración y un buen estado anímico durante el partido, por lo que jugar sin una fanaticada será un escenario distinto y un poco incómodo, pero “con público o sin él, cada jugador tiene que salir a dar el cien por ciento”.

“Esperamos que a medida que baje el índice de afectación de la pandemia, el béisbol pueda volver al ritmo del que gozaba anteriormente y la llegada del público a las gradas”, dijo el lanzador.

El receptor Víctor Moscote considera una ventaja de su equipo colonense la velocidad y habilidad de los jugadores durante los partidos. Cedida

De acuerdo con Otero, el equipo recuerda diariamente las claves del éxito en este deporte: el trabajo duro, la disciplina, perseverancia y un fuerte sentido de dedicación al trabajo en equipo.

Panorama colonense

Por su parte, el receptor del equipo colonense Víctor Moscote destacó a este diario una mejora notoria en el esfuerzo de su equipo tras una temporada sin partidos, por lo que considera que volver al estadio “ha alimentado las ganas de darlo todo y estamos emocionados por llegar al campeonato”.

“Hemos trabajado mucho los pitchers y catchers asegurándonos de manejar mejor los batazos, la resistencia, la defensa y las estrategias fundamentales para nuestros movimientos en el estadio”, indicó Moscote, quien acumula una carrera de 8 años como catcher para Colón. Moscote comentó que fue “un reto volver al entrenamiento luego del confinamiento”, sin embargo, considera que volver a la dinámica grupal ha logrado ajustar las técnicas que son clave para los partidos.

En el equipo colonense también hay nuevos jugadores con experiencia en ligas juveniles y diversos enfrentamientos con otros equipos, lo que Moscote considera una buena adición a la unión de los peloteros. Tal como el resto de los jugadores, el receptor se encuentra hospedado en un hotel desde el pasado 14 de septiembre hasta el 8 de octubre cuando serán trasladados a los estados para comenzar el torneo.

Según Moscote, no tienen preocupaciones por enfrentarse a los equipos de Herrera, Coclé y Panamá Metro, ya que considera que sus fortalezas en velocidad, fuerza de lanzamiento y conocimiento de la cancha les dará ventaja para obtener la victoria. “Quizá no estamos entre los favoritos por ser un equipo joven que no ha tenido muchos títulos, pero vamos con positivismo y confianza en que mostraremos más de lo que muchos creen conocer”, anotó.

Bajo la directriz del entrenador Hipólito Ortiz, los titulares colonenses se han dedicado a entrenar en jornadas dobles, mantenerse activos y tomar tiempo para cuidar de su salud física y mental durante las prácticas. “Trabajar juntos a diario nos abre una puerta para conocernos y saber que podemos contar los unos con los otros, sea que ganemos o no”, señaló Moscote, “lo que nos da más fuerza para ir contra los 'favoritos' y cualquier otro equipo. El entrenamiento puede ser igual, pero cada jugador añade un factor que diferencia al equipo”.

Para el receptor, no tener un público presente será una “sensación diferente”, ya que los fanáticos añaden “la pimienta” y la emoción al juego, en medio de vítores y gritos, pero en esta edición queda en manos de los equipos apoyar a sus jugadores a través del lazo que han creado durante meses o años, “lo que hace la diferencia entre obtener el éxito o la derrota”.

“La pelota es redonda, por lo que este torneo se puede inclinar para cualquier equipo, sea favorito o no”, apuntó Moscote, “todos hemos pasado por el mismo tiempo de pausa y reintegración, por lo que la diferencia serán las ganas y el esfuerzo que se haga durante los partidos para dejar nuestras provincias en alto”.