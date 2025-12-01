Barría se une al ‘torolío’ y abrirá frente a las Estrellas

El gerente general de los Toros del Este, Jesús Mejía, volvió a anuncia la llegada del lanzador panameño Jaime Barría.

Barría afrontará su tercera experiencia en la pelota dominicana.

El derecho viene de una campaña efectiva con los Toros, en la que trabajó 17.1 episodios, dejó marca de 1-2 y efectividad de 3.12. Su dominio fue evidente: solo otorgó cuatro boletos, ponchó a 14 rivales y limitó a los bateadores a un exiguo promedio de .188.

El canalero ya había brillado en la temporada 2020-2021 cuando reforzó a los Tigres del Licey, logrando una efectividad de 1.89 en cinco aperturas.

En su historial dentro de LIDOM, Barría suma 36.1 entradas con apenas ocho bases por bolas, 30 ponches y un promedio de carreras limpias de 2.48, números que reafirman su consistencia.

Barría viene de destacarse en 2025 con los Algodoneros de Unión Laguna, donde tuvo marca de 6-3 y 4.80 de efectividad en una altamente ofensiva liga mexicana, trabajando 84.1 entradas; ocupará el puesto en la rotación de Aaron Sánchez.

El panameño ya se encuentra entrenando con los Toros hace días y estará debutando el próximo sábado 6 de diciembre ante las Estrellas Orientales en el estadio La Romana desde las 6:30 de la tarde.

“Jaime es un lanzador probado que fortalecerá la rotación en el último tramo de temporada”, dijo Mejía sobre la incorporación.