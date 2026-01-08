Béisbol Juvenil: Panamá Oeste mantiene su invicto y Occidente le sigue la pista a los líderes

Continúan las acciones del 57° Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 y por ahora no hay equipo que logre quitarle el buen momento por el que está pasando Panamá Oeste.

Cinco victorias en cinco partidos es la marca que llevan Los Vaqueros del Oeste, quienes en el último partido disputado superaron 2-8 a Colón en el estadio J. Salinas. El Oeste definió el encuentro en la novena alta al no permitir más carreras y conseguir lo que sería su quinto triunfo esta campaña. En cambio, Los Beep Beep, como también es conocido el equipo de Colón apenas suma una victoria en lo que llevamos de temporada.

Desde el 2023 que Panamá Oeste no es campeón del béisbol juvenil, por lo que este año intentarán romper esa sequía de tres años sin título.

Por otra parte, Chiriquí Occidente sigue muy de cerca a lo que está haciendo el Oeste. El Occidente cayó ante Chiriquí 3-2, sin embargo esto representó la primera derrota para ellos esta campaña. Apenas en la segunda entrada, Chiriquí logró las tres carreras que los encaminaría a su victoria, mientras que Occidente lo intentó empatar en la última entrada, pero tan solo lograron completar una carrera dentro del diamante.

Los actuales campeones, La Leña Roja de Coclé, volvió a la senda de la victoria al vencer 4-8 a Darién en el estadio Remón Cantera de Aguadulce. Los actuales campeones supieron aprovechar su momento al bate al conectar cinco carreras en la segunda entrada, una en la cuarta y dos en la quinta para saldar este triunfo ante un equipo de Darién que sigue nadando en aguas profundas y en este momento estaría eliminado del certamen.

En cuanto a Panamá Metro y Herrera, ambos lograron importantes victorias ante Panamá Este y Bocas del Toro respectivamente, los dos con marcadores abultados.

El equipo metropolitano venció 5-11 a los del Este, mientras que los herreranos no tuvieron piedad ante los bocatoreños al derrotarlos 13-4.

Es importante destacar que tanto Chiriquí como Herrera tienen su partido pendiente debido a la cancelación del mismo, por lo que aún tienen un margen para seguir escalando posiciones en la tabla.