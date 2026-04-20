Béisbol Mayor: Fedebeis anuncia a los galardonados de la temporada 2026

Restan pocos partidos para culminar la temporada 2026 del Campeonato Nacional del Béisbol Mayor 2026 y la Fedebeis, como de costumbre, hizo pública la lista de los jugadores galardonados, quienes tuvieron un desempeño destacado con sus respectivas novenas.

En el apartado de los líderes ofensivos, hay tres nombres que sobresalieron esta temporada. Jonathan Polo, de la provincia de Darién, se coronó como campeón al bate tras registrar un robusto .427, producto de 25 imparables en 45 turnos.

En esta lista también están los nombres de Arod McKenzie de Panamá Oeste, quien se consolidó como el máximo remolcador con 17 carreras empujadas y Juan Diego Alonso. El herrerano tuvo una temporada de gracia, al liderar dos facetas claves: el de poder con cinco cuadrangulares y el de velocidad con 15 bases robadas.

En el apartado de los líderes en lanzamientos están los protagonistas Davis Romero y Jorge Bautista. En el montículo se destacó Romero al terminar con una efectividad de 0.00 en 23.2 entradas laboradas, números históricos en el torneo.

En cuanto a dominio y triunfos, el derecho dominicano Jorge Bautista lideró el sector de juegos ganados (4-0) y ponches propinados con 38.

Por último, los líderes defensivos fueron: el receptor Erasmo Caballero de Chiriquí (1.000), el primera base Isaías Velásquez de Darién (1.000), el segunda base Luis Jordán de Chiriquí (1.000), el tercera base Álvaro Guevara de Veraguas (1.000), el campo corto Carlos Bethancourt de Panamá Oeste (.987), el jardinero izquierdo Jhony Santos de Chiriquí (1.000), el jardinero central James Salcedo de Occidente (1.000) y el jardinero derecho Iraj Serrano de Chiriquí (1.000).