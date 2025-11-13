Dan Quinn: ‘Este viaje es una oportunidad para fortalecernos’

Dan Quinn, entrenador de los Washington Commanders, consideró que el viaje a Madrid para jugar allí ante los Miami Dolphins el primer partido oficial de la NFL en España, es una “oportunidad” para que el equipo se fortalezca y corrija el rumbo que lleva esta temporada.

“Le dije al equipo que este viaje es una oportunidad para fortalecernos. En el partido del domingo vimos cosas que debemos corregir, y eso también es parte de hacernos más fuertes. Queremos que la competencia y la comunicación en la práctica nos lleven a mejorar las técnicas y habilidades. Esa es la meta principal: conectarnos y fortalecernos juntos durante esta semana”, dijo en rueda de prensa.

“Diría que lo que más cambia es el tiempo que pasamos juntos. En las noches vemos las grabaciones en grupo, quizás sin dividirnos tanto por posiciones. A veces las salas pequeñas son las mejores, porque todos escuchan lo mismo de la misma manera. Eso ha sido un buen comienzo. Lo hicimos hoy y lo seguiremos haciendo durante la semana”, manifestó.

Quinn, que habló ante los medios en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, agradeció al conjunto blanco el que les dejaran ir a entrenar allí, en una “gran instalación”. Preguntado acerca del entrenador rival, Mike Mcdaniel, comentó: “Es un excelente entrenador. Puede procesar las cosas muy rápido”.

“No sorprende ver que su ofensiva lanza el balón rápido y tiene los movimientos más veloces. Ese es el estilo de Mike: piensa muy rápido. Cuando dejó Atlanta y se fue a San Francisco, sabía que tendría impacto. Es rápido, pasa de una jugada a otra con facilidad. Disfruté mucho trabajar con él”, agregó.

En cuanto a la baja de Daron Payne tras ser expulsado ante los Detroit Lions por propinar un puñetazo al receptor Amon-Ra St. Brown, indicó: “Sin duda lo extrañaremos en el interior. Hablamos y también tuvimos contacto con la NFL para hablar de lo ocurrido y dejar claro que lo que hizo estuvo mal. Él lo sabe y expresó su arrepentimiento”.

“Hay frustración, emociones, y nosotros como entrenadores también lo sentimos cuando las cosas no salen. Pero lo importante es cómo avanzar, qué técnicas usamos para movernos al siguiente paso. El equipo va a sentirse mal cuando no te salen las cosas, es natural. Pero debemos enfocarnos mentalmente en cómo pasar página. Eso es en lo que estamos trabajando: nuestro juego mental”, declaró asimismo al ser preguntado por cómo se siente el equipo en general.