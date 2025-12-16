En caída libre la Serie del Caribe 2026: Puerto Rico, México y República Dominicana no irán a Venezuela

Crisis total en la Serie del Caribe 2026. Uno de los torneos más importantes de la región del béisbol está en vilo debido a la situación geopolítica que se está viviendo en Venezuela, sede de este certamen el próximo año.

La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) dio a conocer que tres equipos no dirán presente en la Serie del Caribe, debido a “situaciones externas ajenas a su control”, esto según el propio ente deportivo. Las ligas miembro Puerto Rico, México y República Dominicana se ausentarán del torneo, dejando una incógnita sobre la capacidad de que Venezuela pueda albergar finalmente el torneo.

El equipo dominicano son los actuales campeones del torneo. Los Leones del Escogido vencieron a los Charros del Jalisco de México 1-0 en la final de este año que se disputó en Mexicali, Baja California.

“La CBPC informa que, en el marco de una Asamblea General Extraordinaria, las ligas miembros de Puerto Rico, República Dominicana y México comunicaron formalmente que, debido a situaciones externas ajenas a su control, no se encuentran en capacidad de asistir a la Serie del Caribe 2026, programada del 1 al 7 de febrero en Venezuela”, señaló el comunicado.

A pesar de este golpe, la CBPC confirmó que seguirán con la hoja de ruta original y Venezuela seguirá siendo sede del torneo. “Asimismo, la CBPC reconoce la posición de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), que ha reiterado contar con las condiciones organizativas necesarias para la realización del evento”.

Destacar que Panamá, junto a Japón (invitado), Cuba y la propia Venezuela serán parte del torneo el otro año y hasta el momento no se han pronunciado al respecto sobre una posible ausencia ante lo acontecido con México, República Dominicana y Puerto Rico.

Con tres vacantes, la CBPC enfatizó en que están estudiando ahora las mejores opciones para garantizar un espectáculo sobre el diamante.

“En atención a lo anterior, la CBPC continúa evaluando de manera responsable la situación, considerando las distintas alternativas disponibles, y mantendrá informada oportunamente a la afición y a los medios de comunicación sobre cualquier determinación que sea adoptada”, finalizó el comunicado.

Este anuncio llega en el momento en el que se presentan tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Semanas atrás, el presidente estadounidense, Donald Trump, había pedido no utilizar el espacio aéreo venezolano en su lucha contra el régimen de Nicolás Maduro.

Recordar que Estados Unidos ha desplegado tropas, barcos y aviones en las aguas del sur del Mar Caribe.

Tras la petición de Trump más de 11 aerolíneas cancelaron sus vuelos entre Venezuela y Estados Unidos. Los aerolíneas aducen que sus pilotos han reportado interferencias en sus comunicaciones.