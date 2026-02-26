Los Vaqueros están imparables: Panamá Oeste toma ventaja en la final del Béisbol Juvenil

La gran final del <a href="/tag/-/meta/campeonato-de-beisbol-juvenil">57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil</a> sigue en marcha con los Vaqueros del Oeste marcando las pautas del esta última serie. Ante Chiriquí, Panamá Oeste ha mostrado su mejor nivel en el pitcheo, sobre todo en el último encuentro que se disputó el pasado miércoles 25 de febrero.<b>Los vaqueros saldaron el segundo partido de la Serie Final con un contundente 18-1 en calidad de local</b>, dándole un espectáculo a su gente y marcando las pautas para intentar su cuarto campeonato en toda su historia. Para este equipo destacó Joshua Martínez, quien lanzó en siete episodios, permitió cinco hits, tuvo una carrera limpia ponchó hasta en 10 ocasiones a sus rivales.