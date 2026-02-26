Los Vaqueros están imparables: Panamá Oeste toma ventaja en la final del Béisbol Juvenil

La gran final del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil sigue en marcha con los Vaqueros del Oeste marcando las pautas del esta última serie. Ante Chiriquí, Panamá Oeste ha mostrado su mejor nivel en el pitcheo, sobre todo en el último encuentro que se disputó el pasado miércoles 25 de febrero.

Los vaqueros saldaron el segundo partido de la Serie Final con un contundente 18-1 en calidad de local, dándole un espectáculo a su gente y marcando las pautas para intentar su cuarto campeonato en toda su historia.

Para este equipo destacó Joshua Martínez, quien lanzó en siete episodios, permitió cinco hits, tuvo una carrera limpia ponchó hasta en 10 ocasiones a sus rivales.

“Salí a dar lo mejor de mí para ayudar al equipo, el entrenador confía mucho en mí y gracias a Dios sacamos la victoria. Ha sido un día bastante largo, vienen dos juegos en los que vamos a dar lo mejor de nosotros, daremos el 200% y confío en mis compañeros”, señaló Martínez en entrevista con TVMAX Deportes tras el partido.

El propio jugador afirmó que a pesar del marcador abultado, Panamá Oeste continuó con su plan de juego más allá de lo que reflejaba el marcador.

“Respetamos el juego, somos una familia y eso nos ayuda bastante. Estamos agradecidos con todos los fanáticos que vienen y espero que vengan a seguir apoyándonos”, dijo el mejor jugador de este segundo partido de la serie final.

En cuanto a Chiriquí, aún no logran despegar y mostrar ese gran rendimiento que tuvieron en las semifinales cuando eliminaron a Los Santos cuatro juegos a dos. En estos momentos, Panamá Oeste se ha adueñado con la serie 2-0, esto luego de también vencer en el primer partido.

Para este jueves 26 de febrero hubo una pausa en la serie final y se retomarán las acciones este viernes 27 de febrero con el tercer partido al mejor de siete encuentros.

Los siguientes dos partidos se realizarán en el estadio Kenny Serracín, mientras que los juegos cinco, seis y siete, en tal caso sean necesarios disputarse, se harán en el estadio Rod Carew.