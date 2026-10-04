Mes de Herencia Hispana: Estados Unidos celebra a Panamá y la región

Las Grandes Ligas de Béisbol y las principales organizaciones del deporte profesional en Estados Unidos conmemoran del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2026 el Mes de la Herencia Hispana en estadios de todo el territorio norteamericano para reconocer la contribución cultural y el impacto competitivo de los atletas de Panamá e Hispanoamérica mediante homenajes institucionales y campañas comunitarias.

En el desarrollo de la programación de la Major League Baseball (MLB), la cobertura del torneo en 2026 en sus redes sociales se incluye el seguimiento continuo a los peloteros en activo como el campocorto José Caballero, el infielder Edmundo Sosa, el receptor Iván Herrera y el jugador de cuadro Leonardo Jiménez, enlazando sus actuaciones en el terreno de juego con las campañas de proyección social de sus respectivos equipos.

Asimismo, la representación de Panamá mantiene como pilar fundamental al exlanzador Mariano Rivera, integrante del Salón de la Fama de Cooperstown y récord absoluto con 652 partidos salvados en la franquicia de los New York Yankees, cuya imagen encabeza las actividades institucionales en el Yankee Stadium.

Por su parte, la National Basketball Association (NBA) mantiene la difusión del aporte istmeño en la plataforma Éne-Bé-A que según su página web “refleja cómo los aficionados ya hablan y viven la liga, no como una traducción, sino como una extensión auténtica de su identidad”.

Esto se suma al recuerdo en temporadas anteriores como en 2024 el escolta de los Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell, visibilizó sus raíces maternas procedentes de la provincia de Colón al posar con el pabellón nacional durante este periodo conmemorativo.

Esta manifestación de identidad se suma a gestos previos como los registros históricos de la liga donde destaca el exjugador Rolando Blackman, nacido en la capital panameña con el número 22 retirado por los Dallas Mavericks, además de las participaciones pasadas de los colonenses Rubén Garcés y Gary Forbes.

En la Major League Soccer, la campaña ‘MLS Somos’ desarrolla jornadas temáticas como ‘La Noche de la Herencia Hispana’, organizada por el Inter Miami CF en su estadio con activaciones culturales y reconocimientos a la comunidad hispanohablante.

Dentro de esta competición, la presencia de Panamá cuenta con la participación del jugador Aníbal Godoy en el San Diego acompañados por jóvenes como Carlos Harvey en el Minnesota United, Omar Valencia y Mijahir Jiménez en los New York Red Bulls.

Esta integración forma parte de una transformación continua del torneo iniciada en 1999 por el pionero Jorge Dely Valdés y continuada por figuras como Blas Pérez, Gabriel Torres, Jaime Penedo y Román Torres, compartiendo espacio con el crecimiento de otras legiones centroamericanas como la representación de futbolistas hondureños que nutren a los clubes estadounidenses y a la selección catracha.

De forma complementaria, los homenajes en el fútbol estadounidense extienden su reconocimiento a los referentes continentales que impulsan la proyección global de la liga, destacando la figura del astro argentino Lionel Mess y el mediocampista Rodrigo De Paul en el Inter Miami CF, junto a referentes latinoamericanos de primer nivel.

Las franquicias norteamericanas aprovechan este ciclo conmemorativo para exaltar el liderazgo de estos futbolistas en la cancha y su capacidad para conectar a millones de aficionados hispanohablantes con el desarrollo institucional del torneo.

De forma paralela, la National Football League (NFL) impulsa la iniciativa ‘Por La Cultura’ para “honrar y celebrar el rico patrimonio cultural y las contribuciones de la comunidad latina”, entre los que resalta el apoyador de los San Francisco 49ers, Fred Warner, quien posee ascendencia panameña por la vía materna y coloca la bandera de Panamá en su casco durante los partidos del campeonato.

A través de sus departamentos de archivo, la liga norteamericana rinde tributo a los pioneros nacidos en Panamá que militaron en el fútbol americano profesional, reconociendo el paso de exjugadores como Frank Davis, Leo Barker y Roberto Wallace.

La conmemoración del Mes de la Herencia Hispana en la estructura social e institucional de Estados Unidos tiene su origen en 1968 mediante una declaración del presidente Lyndon B. Johnson que estableció una semana festiva, la cual fue ampliada en 1988 a un período de treinta días durante la administración del presidente Ronald Reagan a través de la Ley Pública 100-402.

La elección del marco temporal entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre corresponde a las fechas de independencia de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México y Chile, sirviendo en el ciclo 2026 como una plataforma para documentar la influencia del talento panameño y latinoamericano en el deporte profesional estadounidense.