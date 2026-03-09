Panamá cae ante Colombia y firma su eliminación del Clásico Mundial de Béisbol

Se acabó el sueño para Panamá dentro del diamante. El elenco panameño quedó eliminado de manera oficial del Clásico Mundial de Béisbol al perder 4-3 ante Colombia en el estadio Hiram Bithorn de Puerto Rico.

Bajo una tarde soleada en territorio puertorriqueño, a Panamá no le servía otro resultado que no fuese la victoria. Ya la habían conseguido anteriormente ante Canadá en un juego de muchas emociones, sin embargo las derrotas contra los locales y ante Cuba dejaban en jaque la posible clasificación del equipo panameño.

Todas las posibilidades estaban puestas en este juego ante Colombia, pero la victoria no era suficiente, también debían esperar el resultado de los demás juegos para ver si Panamá aún tenía chances claras de optar por entrar a la siguiente fase, pero todo quedó en un sueño.

Colombia tomó la batuta del juego en la cuarta alta cuando llegó el primer elevado del encuentro. Los primeros compases del duelo se centró prácticamente en un duelo de pitcheo y algunos que otros rodados durante esta cuarta entrada.

No fue hasta la sexta entrada cuando la emoción llegó al Hiram Bithorn cuando el equipo colombiano anotó sus cuatro carreras en la parte alta con cuatro imparables y un error en el terreno de juego.

Panamá, al ver que ya le estaban ganando terreno, no se quedó con los brazos cruzados y sumó una carrera en la parte baja, mientras que las demás dos carreras las sumó en la octava baja. El equipo panameño terminó con siete imparables y sin errores.

José Caballero fue el encargado de batear un jonrón en solitario para Panamá y ayudar en una remolcada. Por otra parte, los mejores para el equipo panameño fueron Edmundo Sosa de 4-2, José Ramos de 4-1 y Christian Bethancourt de 4-1.

Además de despedirse de este Clásico Mundial de Béisbol, también lo hizo Paolo Espino, quien se retiro de la selección de Panamá, luego de disputar su último compromiso a nivel mayor de su carrera contra Colombia. Durante su pitcheo, completó 59 lanzamientos antes de ser relevado por Jorge García en la lomita.

Con este resultado, Panamá queda oficialmente eliminado del Clásico Mundial de Béisbol y aún queda a la espera de conocer si logró el boleto a la edición del 2029, esto dependiendo de los demás resultados de los compromisos restantes dentro del grupo A.