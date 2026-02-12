Panamá pierde a Iván Herrera para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Malas noticias para la selección nacional de béisbol de cara al Clásico Mundial de Béisbol 2026. La Fedebeis (Federación Panameña de Béisbol), en un comunicado, confirmó la baja de Iván Herrera, receptor de los St. Louis Cardinals de la Major League Baseball (MLB).

El ente deportivo afirmó que el experimentado jugador de las grandes ligas se perderá uno de los torneos más prestigiosos de béisbol debido a que no se pudo recuperar a tiempo de una cirugía que sufrió el año pasado.

“Iván fue sometido a una cirugía en su codo derecho al finalizar la temporada pasada y, desde entonces, ha trabajado con gran compromiso y dedicación para lograr una recuperación completa y estar disponible para representar a nuestro país”.

“No obstante, tras la más reciente evaluación médica, se ha determinado que, a pesar de que su recuperación avanza de manera positiva, el nivel de exigencia que implica una competencia de esta magnitud representa un riesgo elevado para su salud en esta etapa de su proceso de rehabilitación, lo que podría comprometer su recuperación a largo plazo”, señaló la Fedebeis en el comunicado.

A pesar de los esfuerzos que hizo Herrera en llegar a tiempo, el equipo médico de esta forma decidió darlo de baja de manera oficial. En su lugar, el entrenador José Mayorga, decidió convocar a Luis Castillo, quien posee una vasta experiencia internacional como bateador ambidiestro y con capacidad de aportar en múltiples áreas del juego.

“Agradecemos profundamente la disposición, el esfuerzo y el deseo de Iván Herrera de vestir los colores de la selección nacional. Le deseamos una pronta y total recuperación, con la certeza de que en el futuro tendrá nuevas oportunidades de representar al país con el orgullo y la entrega que siempre lo han caracterizado”, culminó el comunicado de la Fedebeis.

Entre tanto, el equipo panameño continúa su preparación de cara al Clásico Mundial de Béisbol 2026. Panamá disputará sus partidos de la Primera Ronda en San Juan, Puerto Rico en el estadio Hiram Bithorn.

En esta primera fase enfrentarán a Cuba (6 de marzo), Puerto Rico (7 de marzo), Canadá (8 de marzo) y Colombia (9 de marzo).