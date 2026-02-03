Serie del Caribe: Federales tropiezan ante los Tomateros

Los Federales de Chiriquí, representantes de Panamá, cayeron ayer con la frente en alto 2-1 ante México (Tomateros de Culiacán) en su segundo partido de la Serie del Caribe, Guadalajara 2026.

Un imparable al jardín central de Rodolfo Amador en la parte baja del tercer episodio, remolcó a Luis Verdugo y Carlos Sepúlveda, prácticamente sentenciando el juego.

Panamá se acercó en el séptimo capítulo, gracias al doble de Abraham Rodríguez, impulsando a Luis Castillo.

Jorge García, cargó con la derrota, al tirar 4.1 entradas, de dos carreras, una base por bolas y cuatro ponches. Le relevaron Abdiel Mendoza, Severino González y terminó Humberto Mejía.

A la ofensiva destacaron: Luis Castillo de 4-2, Erasmo Caballero de 1-1, Austin de 4-1, José Ramos de 4-1, Johan Camargo de 3-1, Jhonny Santos de 4-1 y Abraham Rodríguez de 2-1.

Ahora los chiricanos tienen marca de 0-2 y hoy se miden a República Dominicana, los Leones del Escogido, desde las 3 de la tarde, en el estadio Panamericano.

José Mayorga, técnico de los panameños, ha designado para abrir a Abdiel Saldaña.

“Si lastimosamente cargamos con la derrota; creo que fue un gran partido, creo que los muchachos hicieron el trabajo necesario, pero nos faltó ese hit a la hora cero, pero bueno, crédito a todos los lanzadores que supieron mantenernos en el juego”, dijo Mayorga tras la derrota que vendieron cara.