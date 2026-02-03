  1. Inicio
  2. >  Deportes
  3. >  Béisbol
Béisbol

Serie del Caribe: Federales tropiezan ante los Tomateros

Rodolfo Amador es out en home con el tiro del jardinero central José Ramos al receptor Adrián Sugastey.
Rodolfo Amador es out en home con el tiro del jardinero central José Ramos al receptor Adrián Sugastey.
Por
Yasilka Córdoba R.
  • 03/02/2026 23:32
Quedan con marca de 0-2 y hoy se miden a República Dominicana.

Los Federales de Chiriquí, representantes de Panamá, cayeron ayer con la frente en alto 2-1 ante México (Tomateros de Culiacán) en su segundo partido de la Serie del Caribe, Guadalajara 2026.

Un imparable al jardín central de Rodolfo Amador en la parte baja del tercer episodio, remolcó a Luis Verdugo y Carlos Sepúlveda, prácticamente sentenciando el juego.

Panamá se acercó en el séptimo capítulo, gracias al doble de Abraham Rodríguez, impulsando a Luis Castillo.

Jorge García, cargó con la derrota, al tirar 4.1 entradas, de dos carreras, una base por bolas y cuatro ponches. Le relevaron Abdiel Mendoza, Severino González y terminó Humberto Mejía.

A la ofensiva destacaron: Luis Castillo de 4-2, Erasmo Caballero de 1-1, Austin de 4-1, José Ramos de 4-1, Johan Camargo de 3-1, Jhonny Santos de 4-1 y Abraham Rodríguez de 2-1.

Ahora los chiricanos tienen marca de 0-2 y hoy se miden a República Dominicana, los Leones del Escogido, desde las 3 de la tarde, en el estadio Panamericano.

José Mayorga, técnico de los panameños, ha designado para abrir a Abdiel Saldaña.

“Si lastimosamente cargamos con la derrota; creo que fue un gran partido, creo que los muchachos hicieron el trabajo necesario, pero nos faltó ese hit a la hora cero, pero bueno, crédito a todos los lanzadores que supieron mantenernos en el juego”, dijo Mayorga tras la derrota que vendieron cara.

VIDEOS

Centroamérica enfrenta un extraordinario frente frío con temperaturas de hasta 2 grados
AME1247. SAN SALVADOR (EL SALVADOR), 02/02/2026.- Una mujer camina por el centro histórico este lunes, en San Salvador (El Salvador). Centroamérica afronta una extraordinaria ola de frío que golpea principalmente a Guatemala, Honduras y El Salvador, con temperaturas históricas de hasta -2 grados en algunas zonas montañosas, con la excepción de Panamá. EFE/Rodrigo Sura
AME1247. SAN SALVADOR (EL SALVADOR), 02/02/2026.- Una mujer camina por el centro histórico este lunes, en San Salvador (El Salvador). Centroamérica afronta una extraordinaria ola de frío que golpea principalmente a Guatemala, Honduras y El Salvador, con temperaturas históricas de hasta -2 grados en algunas zonas montañosas, con la excepción de Panamá. EFE/Rodrigo Sura ( Rodrigo Sura / EFE )

Desde Guatemala hasta Panamá se mantienen avisos por fuertes ciclos de viento de unos 40 kilómetros por hora, con posibles desprendimientos de techos,...

Lo Nuevo